Сенаторы поддержали закон о суверенном Рунете

Члены верхней палаты проголосовали за инициативу о создании суверенного интернета в России

Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

В понедельник, 22 апреля, сенаторы проголосовали за закон о суверенном интернете в России. Его поддержал 151 член Совета Федерации, четверо проголосовали против, один воздержался.

Соавтор закона Андрей Клишас заявил, что в случае отключения интернета в России от корневых серверов за рубежом не будут работать банковские сервисы, сервисы заказа билетов и некоторые другие сайты. По словам Клишаса, отключение России от американских серверов теоретически возможно, потому что в США действуют несколько законов, защищающих авторские права. «Но нас в них интересует, что они распространяются на территории любого государства и, соответственно, допускают отключение интернета за рубежом», — сказал сенатор. Были и действительные попытки ограничения работы некоторых российских сайтов со стороны США: недавно была ограничена работа сайта Общественной палаты, потому что один из американских институтов посчитал, что она связана с ДНР, напомнил Клишас.

Спикер палаты Валентина Матвиенко попросила сенаторов «продолжать разъяснительную работу», потому что многие по-прежнему считают закон ограничительным. Она сравнивала ситуацию с возможным отключением интернета с отключением электроэнергии, которое произошло в Совете Федерации утром перед заседанием. «Наша работа была парализована на полчаса, так что же будет, если отключат интернет», — подчеркнула она.

Ранее эксперты одной из пяти региональных организаций, распределяющих IP-адреса и другие интернет-ресурсы по странам европейского региона RIPE NCC, оценили зависимость Рунета от зарубежной инфраструктуры. Они выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.

Незадолго до заключительного чтения законопроекта в Госдуме социологи Левада-центра выяснили отношение россиян к этой инициативе. По их данным, 64% респондентов оценили ее негативно.