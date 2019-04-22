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Политика ,  
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Сенаторы поддержали закон о суверенном Рунете
Члены верхней палаты проголосовали за инициативу о создании суверенного интернета в России
Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

В понедельник, 22 апреля, сенаторы проголосовали за закон о суверенном интернете в России. Его поддержал 151 член Совета Федерации, четверо проголосовали против, один воздержался.

Соавтор закона Андрей Клишас заявил, что в случае отключения интернета в России от корневых серверов за рубежом не будут работать банковские сервисы, сервисы заказа билетов и некоторые другие сайты. По словам Клишаса, отключение России от американских серверов теоретически возможно, потому что в США действуют несколько законов, защищающих авторские права. «Но нас в них интересует, что они распространяются на территории любого государства и, соответственно, допускают отключение интернета за рубежом», — сказал сенатор. Были и действительные попытки ограничения работы некоторых российских сайтов со стороны США: недавно была ограничена работа сайта Общественной палаты, потому что один из американских институтов посчитал, что она связана с ДНР, напомнил Клишас.

Спикер палаты Валентина Матвиенко попросила сенаторов «продолжать разъяснительную работу», потому что многие по-прежнему считают закон ограничительным. Она сравнивала ситуацию с возможным отключением интернета с отключением электроэнергии, которое произошло в Совете Федерации утром перед заседанием. «Наша работа была парализована на полчаса, так что же будет, если отключат интернет», — подчеркнула она.

Ранее эксперты одной из пяти региональных организаций, распределяющих IP-адреса и другие интернет-ресурсы по странам европейского региона RIPE NCC, оценили зависимость Рунета от зарубежной инфраструктуры. Они выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.

Незадолго до заключительного чтения законопроекта в Госдуме социологи Левада-центра выяснили отношение россиян к этой инициативе. По их данным, 64% респондентов оценили ее негативно.

Этот законопроект в декабре прошлого года внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. Документ получил неофициальное название «О суверенном Рунете». Он предписывает всем операторам связи установить на свои сети специальное оборудование — в случае угрозы Роскомнадзор сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика. Также это оборудование будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам (сейчас это делают сами провайдеры).

Кроме того, предлагается создать национальную систему получения информации о доменных именах и сетевых адресах, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям. Эти меры должны защитить российский сегмент интернета от внешних угроз. Расходы на реализацию законопроекта могут составить более 30 млрд руб., из которых 20,8 млрд руб. должно пойти на закупку оборудования.

На прошлой неделе законопроект прошел третье чтение в Госдуме.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Совет Федерации, Андрей Клишас
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