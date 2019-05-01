Политика , 14:09
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Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Основателя Wikileaks арестовали 11 апреля после того, как Эквадор лишил его политического убежища. Тюремный срок он получил за нарушение условий освобождения под залог
Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог. Об этом сообщает Reuters.
Судья Дебора Тейлор заявила, что Ассанж использовал свое привилегированное положение, чтобы «попрать закон и выражать свое презрение к британскому правосудию».
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