Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Основателя Wikileaks арестовали 11 апреля после того, как Эквадор лишил его политического убежища. Тюремный срок он получил за нарушение условий освобождения под залог

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Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог. Об этом сообщает Reuters.

Судья Дебора Тейлор заявила, что Ассанж использовал свое привилегированное положение, чтобы «попрать закон и выражать свое презрение к британскому правосудию».

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