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Преследование Ассанжа ,  
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«Герой или подлец»: западные СМИ об аресте Джулиана Ассанжа
В посольстве Эквадора в Лондоне по запросу Вашингтона задержан Джулиан Ассанж. Основатель WikiLeaks вместе со сторонниками опасается экстрадиции в США, где ему грозит пять лет тюрьмы. Что пишут о деле западные СМИ — в обзоре РБК
Джулиан Ассанж (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

The Guardian, Великобритания

«Ситуация приобрела угрожающий для Ассанжа оборот два года назад, когда Дональд Трамп сменил Барака Обаму в Белом доме. Экономика Эквадора вошла в рецессию, ее долги растут. Страну спасает МВФ, но его крупнейшим донором остаются США. Кроме того, Трамп получил пока не опубликованный отчет Мюллера, который рассматривал положение, что WikiLeaks причастна к публикации электронных писем, полученных российскими хакерами во время выборов 2016 года. В то же время он продолжает жесткую политику в отношении мигрантов из Латинской Америки и киберпреступников. Все это влияет на отношение США к таким странам, как Эквадор, и диссидентам, как Ассанж.

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Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора

<...>

От начала и до конца дело Ассанжа — запутанная паутина. Он верит в необходимость обнародования вещей, которые не всегда должны быть обнародованы. Но также пролил свет на факты, которые не должны были быть скрыты. <...> Для Великобритании было бы небезопасным и неправильным вернуть Ассанжа в Америку Трампа».

Ассанж находился в эквадорском посольстве в Лондоне с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию для дачи показаний по обвинениям в сексуальном насилии. Он настаивал, что все выдвинутые обвинения ложные, и заявлял, что шведские власти намерены выдать его Соединенным Штатам. Швеция отменила свой ордер на арест Ассанжа, однако прокуроры сообщили, что дело не закрыто и может быть возобновлено.

В США основателю WikiLeaks предъявлены уголовные обвинения в связи с публикацией секретных документов.

Reuters, США

«Арест знаменует собой конец одного из самых странных поворотов бурной жизни Ассанжа. Его сторонники считают, что выдворение основателя WikiLeaks из посольства незаконно и повлечет за собой экстрадицию в США. Для кого-то Ассанж — герой, разоблачающий то, что его сторонники называют злоупотреблением властью, и отстаивающий свободу слова. Но для остальных он опасный мятежник, который подорвал безопасность США».

Видео: Ruptly

The New York Times, США

«Арест Ассанжа открывает новые возможности для расследования Соединенными Штатами усилий России по вмешательству в президентские выборы.

Генеральный прокурор Уильям Барр рассказал, что Роберт Мюллер, ответственный за расследование, не нашел доказательств, что Трамп вступил в сговор с российскими властями. Ассанж может оказаться человеком, который знает о любых совместных попытках России и Трампа нанести ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон».

The Washington Post, CША

«Как британские полицейские могли законным путем попасть в здание посольства Эквадора, которое находится под его дипломатическим контролем? Ответ очевиден: Эквадор позволил им сделать это.

Некоторые сторонники Ассанжа в социальных сетях пеняют на нарушение Венской конвенции — международного соглашения, которое диктует, как принимающие страны должны обращаться с дипломатами и посольствами на своей территории. Ассанж, гражданин Австралии, получил политическое убежище в посольстве Эквадора в 2012 году.​

<...>

Один из пунктов Венской конвенции гласит, что сотрудники полиции не могут входить в посольство просто потому, что так хотят. <...> Именно поэтому британские власти не входили в посольство Эквадора в течение многих лет, хотя были готовы арестовать Ассанжа, а слежка обошлась британскому государству в значительную сумму. Министерство иностранных дел Великобритании в 2012 году объявило, что имеет право аннулировать дипломатический статус посольства в соответствии с законом о дипломатических и консульских помещениях страны, принятым в 1987 году, но в конечном итоге не выполнило эту угрозу.

<...>

Однако возможно одно исключение: сотрудники полиции могут войти в посольство, если их об этом просит глава дипломатического представительства.

Похоже, именно ухудшение отношений между Ассанжем и принимающей его стороной легально позволило британской полиции войти в здание».

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Великобритания, Эквадор
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