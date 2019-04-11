«Герой или подлец»: западные СМИ об аресте Джулиана Ассанжа

Ассанж находился в эквадорском посольстве в Лондоне с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию для дачи показаний по обвинениям в сексуальном насилии. Он настаивал, что все выдвинутые обвинения ложные, и заявлял, что шведские власти намерены выдать его Соединенным Штатам. Швеция отменила свой ордер на арест Ассанжа, однако прокуроры сообщили, что дело не закрыто и может быть возобновлено.
В США основателю WikiLeaks предъявлены уголовные обвинения в связи с публикацией секретных документов.
«Арест знаменует собой конец одного из самых странных поворотов бурной жизни Ассанжа. Его сторонники считают, что выдворение основателя WikiLeaks из посольства незаконно и повлечет за собой экстрадицию в США. Для кого-то Ассанж — герой, разоблачающий то, что его сторонники называют злоупотреблением властью, и отстаивающий свободу слова. Но для остальных он опасный мятежник, который подорвал безопасность США».
«Арест Ассанжа открывает новые возможности для расследования Соединенными Штатами усилий России по вмешательству в президентские выборы.
Генеральный прокурор Уильям Барр рассказал, что Роберт Мюллер, ответственный за расследование, не нашел доказательств, что Трамп вступил в сговор с российскими властями. Ассанж может оказаться человеком, который знает о любых совместных попытках России и Трампа нанести ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон».
«Как британские полицейские могли законным путем попасть в здание посольства Эквадора, которое находится под его дипломатическим контролем? Ответ очевиден: Эквадор позволил им сделать это.
Некоторые сторонники Ассанжа в социальных сетях пеняют на нарушение Венской конвенции — международного соглашения, которое диктует, как принимающие страны должны обращаться с дипломатами и посольствами на своей территории. Ассанж, гражданин Австралии, получил политическое убежище в посольстве Эквадора в 2012 году.
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Один из пунктов Венской конвенции гласит, что сотрудники полиции не могут входить в посольство просто потому, что так хотят. <...> Именно поэтому британские власти не входили в посольство Эквадора в течение многих лет, хотя были готовы арестовать Ассанжа, а слежка обошлась британскому государству в значительную сумму. Министерство иностранных дел Великобритании в 2012 году объявило, что имеет право аннулировать дипломатический статус посольства в соответствии с законом о дипломатических и консульских помещениях страны, принятым в 1987 году, но в конечном итоге не выполнило эту угрозу.
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Однако возможно одно исключение: сотрудники полиции могут войти в посольство, если их об этом просит глава дипломатического представительства.
Похоже, именно ухудшение отношений между Ассанжем и принимающей его стороной легально позволило британской полиции войти в здание».