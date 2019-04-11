«Герой или подлец»: западные СМИ об аресте Джулиана Ассанжа

В посольстве Эквадора в Лондоне по запросу Вашингтона задержан Джулиан Ассанж. Основатель WikiLeaks вместе со сторонниками опасается экстрадиции в США, где ему грозит пять лет тюрьмы. Что пишут о деле западные СМИ — в обзоре РБК

Джулиан Ассанж (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

The Guardian, Великобритания

«Ситуация приобрела угрожающий для Ассанжа оборот два года назад, когда Дональд Трамп сменил Барака Обаму в Белом доме. Экономика Эквадора вошла в рецессию, ее долги растут. Страну спасает МВФ, но его крупнейшим донором остаются США. Кроме того, Трамп получил пока не опубликованный отчет Мюллера, который рассматривал положение, что WikiLeaks причастна к публикации электронных писем, полученных российскими хакерами во время выборов 2016 года. В то же время он продолжает жесткую политику в отношении мигрантов из Латинской Америки и киберпреступников. Все это влияет на отношение США к таким странам, как Эквадор, и диссидентам, как Ассанж.

<...>

От начала и до конца дело Ассанжа — запутанная паутина. Он верит в необходимость обнародования вещей, которые не всегда должны быть обнародованы. Но также пролил свет на факты, которые не должны были быть скрыты. <...> Для Великобритании было бы небезопасным и неправильным вернуть Ассанжа в Америку Трампа».