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Преследование Ассанжа ,  
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Минюст США назвал грозящий Ассанжу тюремный срок
Минюст США подтвердил, что Джулиан Ассанж был задержан в Великобритании по запросу Вашингтона. Его обвиняют в сговоре с целью взлома компьютерных сетей Пентагона. Ассанжу грозит пять лет тюрьмы
Джулиан Ассанж (Фото: Zuma / ТАСС)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный сегодня в Лондоне, был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона, в США ему грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает американский Минюст.

«Ассанж обвиняется в заговоре с целью совершения компьютерного взлома и считается невиновным, если и до тех пор, пока не будет доказана его вина. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы считают, что в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг, военный сменил пол. — РБК). На момент сговора Мэннинг служил в рядах армии США аналитиком разведки.

Целью сговора, считает Минюст, был взлом компьютерных сетей Минобороны США, чтобы затем передать засекреченные данные WikiLeaks. В своем сообщении ведомство также отмечает, что реальные приговоры за федеральные преступления, как правило, мягче, чем максимально предусмотренные законом сроки. Определять, какой именно срок получит Ассанж, будет суд.

Видео: Ruptly

Ассанжа взяли под стражу в Лондоне днем 11 апреля. Полицию впустили в посольство Эквадора в Лондоне, где с 2012 года находился Ассанж, после того как власти этой страны отозвали у него право на убежище.

Силовики отметили, что арест произведен по ордеру, который был выдан Вестминстерским магистральным судом в июне 2012 года, где должны были решать вопрос о его экстрадиции в Швецию (там в этот момент расследовали обвинения против Ассанжа в домогательствах и изнасиловании).

Политика
Президент Эквадора объяснил отзыв у Ассанжа права на убежище

Чтобы избежать ареста, Ассанж решил попросить политическое убежище в посольстве Эквадора. Он заявлял, что опасается экстрадиции в США, где ему грозит тюремный срок за публикацию правительственных документов. За время, пока Ассанж жил в посольстве Эквадора, в Швеции дело Ассанжа успели закрыть из-за невозможности вести предварительное расследование.

Политика
По данным WikiLeaks: что публиковала организация Ассанжа

В 2013 году за передачу секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks Брэдли Мэнниг был осужден на 35 лет. В тюрьме Мэннинг объявил о смене пола и прошел гормональную терапию. В марте 2015 года он официально был признан женщиной решением военного апелляционного суда. В мае 2017 года Мэннинг вышла на свободу, ее помиловал экс-президент США Барак Обама. ​

Автор: Наталья Демченко
Теги: Джулиан Ассанж, Эквадор, Минюст США
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