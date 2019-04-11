Минюст США назвал грозящий Ассанжу тюремный срок

Минюст США подтвердил, что Джулиан Ассанж был задержан в Великобритании по запросу Вашингтона. Его обвиняют в сговоре с целью взлома компьютерных сетей Пентагона. Ассанжу грозит пять лет тюрьмы

Джулиан Ассанж (Фото: Zuma / ТАСС)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный сегодня в Лондоне, был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона, в США ему грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает американский Минюст.

«Ассанж обвиняется в заговоре с целью совершения компьютерного взлома и считается невиновным, если и до тех пор, пока не будет доказана его вина. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы считают, что в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг, военный сменил пол. — РБК). На момент сговора Мэннинг служил в рядах армии США аналитиком разведки.

Целью сговора, считает Минюст, был взлом компьютерных сетей Минобороны США, чтобы затем передать засекреченные данные WikiLeaks. В своем сообщении ведомство также отмечает, что реальные приговоры за федеральные преступления, как правило, мягче, чем максимально предусмотренные законом сроки. Определять, какой именно срок получит Ассанж, будет суд.