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Суд признал Ассанжа виновным в нарушений условий освобождения под залог

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог, сообщает BBC.

По ее данным, ему грозит до 12 месяцев тюрьмы. До следующего заседания по делу Ассанжа будет находиться под арестом. Заседание пройдет 2 мая.

Судья Майкл Сноу заявил, что США должны предоставить документы, касающиеся экстрадиции Ассанжа, к 12 июня.

Политика
По данным WikiLeaks: что публиковала организация Ассанжа

Материал дополняется.

Теги: Великобритания, Джулиан Ассанж
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