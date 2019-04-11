Суд признал Ассанжа виновным в нарушений условий освобождения под залог

Суд признал Ассанжа виновным в нарушений условий освобождения под залог

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог, сообщает BBC.

По ее данным, ему грозит до 12 месяцев тюрьмы. До следующего заседания по делу Ассанжа будет находиться под арестом. Заседание пройдет 2 мая.

Судья Майкл Сноу заявил, что США должны предоставить документы, касающиеся экстрадиции Ассанжа, к 12 июня.

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