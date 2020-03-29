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В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Ограничения на въезд в Кировск и Апатиты будут действовать в течение 14 дней. По последним данным, в регионе подтверждены три случая заражения, еще у 16 человек оказались предварительно положительные анализы на коронавирус
Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы им. П.А. Баяндина (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом в Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, ограничения вступят в силу с 06:00 по местному времени (совпадает с московским) 29 марта и будут действовать в течение 14 дней. Въехать в Апатиты и Кировск можно будет только по постоянной или временной регистрации.

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Как заявили в оперативном штабе по вопросу эпидемиологической безопасности населения региона, это решение связано с угрозой распространения вируса, а также из-за увеличения числа людей с предварительно положительным результатом анализа на COVID-19 в Апатитско-Кировском районе.

На сайте правительства Мурманской области сообщается, что в регионе подтверждены три случая заражения коронавирусом, еще у 16 человек оказались предварительно положительные результаты тестов на COVID-19.

Также мурманские власти заявили, что за прошедшие сутки были госпитализированы 11 человек с подозрением на коронавирус. Всего в области 77 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 135 человек находятся на обсервации, 1464 человека самоизолировались.

По словам Андрея Чибиса, один пациент с коронавирусом подтвержден в Апатитах, он контактировал с мужчиной, который вернулся с Кубы и грубо нарушил режим самоизоляции. «Второй случай зафиксирован у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию», — сообщил он.

Накануне, 28 марта, премьер-министр Михаил Мишустин в рамках борьбы с распространением коронавируса поручил закрыть российские границы. В свою очередь, власти Чечни ограничили перемещение по республике и закрыли въезд в Грозный. Режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса ввели в Череповце и Элисте.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Мурманская область, коронавирус, Кировск, Апатиты
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