В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Ограничения на въезд в Кировск и Апатиты будут действовать в течение 14 дней. По последним данным, в регионе подтверждены три случая заражения, еще у 16 человек оказались предварительно положительные анализы на коронавирус

Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы им. П.А. Баяндина (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом в Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, ограничения вступят в силу с 06:00 по местному времени (совпадает с московским) 29 марта и будут действовать в течение 14 дней. Въехать в Апатиты и Кировск можно будет только по постоянной или временной регистрации.

Как заявили в оперативном штабе по вопросу эпидемиологической безопасности населения региона, это решение связано с угрозой распространения вируса, а также из-за увеличения числа людей с предварительно положительным результатом анализа на COVID-19 в Апатитско-Кировском районе.

На сайте правительства Мурманской области сообщается, что в регионе подтверждены три случая заражения коронавирусом, еще у 16 человек оказались предварительно положительные результаты тестов на COVID-19.