Региональные власти начали вводить пропуска для передвижения по городам

Специальные документы для тех, кому придется нарушать режим самоизоляции, готовят в столице Башкирии, а также в Краснодарском крае и регионах Поволжья

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти нескольких российских регионов стали сообщать о скором введении пропусков, которые будут необходимы для передвижения людей, оказавшихся в режиме самоизоляции, но при этом вынужденных ходить на работу.

Фото: администрация Уфы

Так, в Уфе мэр города Ульфат Мустафин сообщил о том, что эскизы номерных пластиковых пропусков уже готовы. Для получения такой карточки человеку нужно будет предоставить справку с работы, основанием для выдачи которой станет внутренний документ, подписанный руководителем компании, сообщили РБК Башкортостан в пресс-службе уфимской администрации.

На эскизе карточки, которую показали представители властей, с одной стороны изображены герб, а также есть печать. На другой стороне указаны номер документа и телефоны контактного центра.

В уфимской администрации также отметили, что все транспортные средства должны будут также иметь путевые листы.