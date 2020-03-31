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Региональные власти начали вводить пропуска для передвижения по городам

Специальные документы для тех, кому придется нарушать режим самоизоляции, готовят в столице Башкирии, а также в Краснодарском крае и регионах Поволжья
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти нескольких российских регионов стали сообщать о скором введении пропусков, которые будут необходимы для передвижения людей, оказавшихся в режиме самоизоляции, но при этом вынужденных ходить на работу.

Фото: администрация Уфы

Так, в Уфе мэр города Ульфат Мустафин сообщил о том, что эскизы номерных пластиковых пропусков уже готовы. Для получения такой карточки человеку нужно будет предоставить справку с работы, основанием для выдачи которой станет внутренний документ, подписанный руководителем компании, сообщили РБК Башкортостан в пресс-службе уфимской администрации.

На эскизе карточки, которую показали представители властей, с одной стороны изображены герб, а также есть печать. На другой стороне указаны номер документа и телефоны контактного центра.

В уфимской администрации также отметили, что все транспортные средства должны будут также иметь путевые листы.

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В Краснодарском крае, где карантин вводится с 18:00 31 марта, у всех водителей должно быть так называемое социальное разрешение, сообщает «РБК Кубань». Отдельного документа, который регламентирует выдачу таких документов, пока нет, однако он должен появиться в ближайшее время. Исключение будет сделано для автомобилей сотрудников, обязанных быть на рабочем месте.

Также принято решение, что транзитный транспорт должен будет проезжать по территории Краснодарского края, минуя населенные пункты.

В Ульяновской власти председатель регионального правительства Александр Смекалин распорядился всем организациям предоставить в контакт-центр копию приказа с поименным перечнем специалистов, которые продолжат работать, сообщила пресс-служба областной администрации. Этим людям и будут выдавать специальные справки. Аналогично система будет работать и в Самарской области.

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Ранее появилась информация, что документ о введении разрешений, с помощью которых можно будет выйти из дома в магазин или воспользоваться личным автотранспортом, готовится и в московской мэрии. Речь идет о том, что гражданам в случае необходимости покинуть жилище нужно будет спрашивать разрешение у властей.

Автор: Артем Филипенок
Теги: изоляция, пропуск
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