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Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Порошенко запретил российским наблюдателям присутствовать на выборах

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете представителям России наблюдать за выборами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующие изменения будут внесены в законы «О выборах президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины» и «О местных выборах». Согласно изменениям, официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином государства, признанным Верховной радой «государством-агрессором» или «государством-оккупантом».

Ранее Рада приняла законопроект, запрещающий гражданам России быть наблюдателями на выборах президента Украины. МИД Украины поддержал это решение. В Москве такой ход назвали антидемократичным и недопустимым. Позже МИД России сообщил, что предложит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ кандидатов в состав краткосрочной миссии по наблюдению за выборами президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Теги: Петр Порошенко, Выборы
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