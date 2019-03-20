ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

Избирком Украины отказался зарегистрировать наблюдателями на выборах президента страны представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые имели российское гражданство

Фото: Константин Чергинский / ТАСС

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать в качестве наблюдателей за выборами 24 членов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые имеют российское гражданство. Такое решение члены ЦИК приняли на заседании сегодня, сообщает УНИАН.

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.

Закон, запрещающий представителям России быть наблюдателями на выборах, Верховная рада Украины приняла в начале февраля. Спустя три недели его подписал президент Украины Петр Порошенко.

О том, что Киев не будет принимать заявки на регистрацию наблюдателей из России на президентские выборы и по линии ОБСЕ, в начале января говорил глава МИД Украины Павел Климкин.