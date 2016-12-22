Цивилев рассказал о вступлении в должность в «тяжелый момент»

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона пообещал сделать все, чтобы «виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», и «никто не будет выгорожен или спрятан». Видео опубликовано на Youtube-канале администрации Кемеровской области.
«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей, и прежде всего наши дети», — сказал Цивилев, отметив, что пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, сплотил «не только Кемерово, но и всю страну».
Цивилев также коснулся проблемы оказания помощи родным погибших. «Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку», — подчеркнул он.
«Считаю необходимым подчеркнуть, что прямое общение с жителями является для меня самым главным», — заключил врио губернатора.
Утром в воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который написал заявление по собственному желанию. Врио губернатора был назначен Цивилев, руководитель и совладелец угольной компании «Колмар», 30% которой принадлежат «Волга групп» Геннадия Тимченко. В компании сообщали, что Цивилев там больше не работает.
Отставки местных властей и прозрачного расследования причин пожара в «Зимней вишне» жители Кемерово потребовали на митинге 27 марта. Тулеев не вышел к жителям, Цивилев поучаствовал в митинге, в частности, он обвинил потерявшего троих детей в пожаре Игоря Вострикова в «пиаре на трагедии». Затем Цивилев встал на колени, чтобы попросить прощения у собравшихся.