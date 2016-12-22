Партнер Тимченко по «Колмару» стал заместителем Тулеева

Власти Кемеровской области официально подтвердили назначение экс-гендира «Колмара» Сергея Цивилева вице-губернатором. Планируется, что после выборов Цивилев сменит Амана Тулеева на посту главы региона

Сергей Цивилев (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Сергей Цивилев, экс-глава угольной компании «Колмар» назначен заместителем губернатора Кемеровской области, заявили РБК в пресс-службе администрации области. По словам сотрудника пресс-службы, Цивилев приступил к своим обязанностям в понедельник, 5 марта.

Информацию о назначении, как сообщает ТАСС, также подтвердили в «Колмаре». «Пресс-служба угледобывающей компании «Колмар» официально подтверждает назначение генерального директора компании Сергея Цивилева на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Место генерального директора компании занял Артем Левин», — цитирует агентство сообщение пресс-службы компании. Пришедший на место Цивилева Левин ранее был его заместителем и директором компании по производству.

О назначении Цивилева стало известно на прошлой неделе. Источник РБК в Совете Федерации уточнил, что после президентских выборов новый вице-губернатор области заменит на посту главы региона Амана Тулеева, занимающего эту позицию с 1997 года. В конце февраля встречу с Цивилевым провел Владимир Путин, обсудивший с ним работу компании.

О будущей смене руководства Кемеровской области в октябре 2017 года сообщил источник РБК, близкий к Кремлю. При этом, по утверждению ряда других источников, на тот момент окончательного решения по Тулееву принято не было, а решение должно приниматься федеральным центром совместно с финансово-промышленными группами региона.

Решение об уходе Тулеева с поста губернатора обсуждалось в связи с проблемами со здоровьем, которые испытывает 73-летний политик. В августе в Германии ему сделали операцию на позвоночнике, после которой у него развились осложнения. На больничный он ушел 11 июня, 1 июля Тулеева перевели в клинику в Москву, а вернулся губернатор в регион только 12 августа.

Цивилеву принадлежит 70% компании «Колмар», добывающей коксующийся уголь в Якутии. Недавно он выкупил 30-процентную долю Андрея Бокарева в компании. Оставшиеся 30% «Колмара» принадлежат «Волга Груп» Геннадия Тимченко.

