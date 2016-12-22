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В ЦИК назвали дату выборов губернатора Кемеровской области
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В ЦИК назвали дату выборов губернатора Кемеровской области
Пожар в Кемерово, 10:29
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В ЦИК назвали дату выборов губернатора Кемеровской области

Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Об этом член ЦИК Евгений Шевченко сообщил «РИА Новости».

«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — сказал Шевченко.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Врио главы области президент Владимир Путин назначил вице-губернатора Сергея Цивилева.

Как объяснил свою отставку Тулеев, он больше не может исполнять свои обязанности «с таким тяжелейшим грузом». Чиновник добавил, что «сделал все, что мог». 



 

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