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Военная операция на Украине ,  
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Киев предложил Франции вместе производить оружие за счет активов России

Сюжет
Военная операция на Украине
«Критическими потребностями» Киева в Минобороны Украины назвали системы ПВО, тяжелую бронетехнику и боеприпасы. Россия считает использование своих замороженных Западом активов воровством
Сергей Боев
Сергей Боев (Фото: Министерство обороны Украины)

Украина предложила Франции создать совместные с французскими компаниями предприятия по производству вооружений за счет доходов от замороженных активов России в соответствии с потребностями Киева, сообщило украинское Минобороны в телеграм-канале.

С таким предложением выступил заместитель министра обороны Сергей Боев на встрече со специальным посланником французского президента по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльбронном.

«Также предложено несколько проектов, которые можно финансировать за счет процентов от замороженных активов России», — говорится в сообщении.

«Критическими потребностями» Киева остаются системы ПВО и ПРО, ракеты-перехватчики, тяжелая бронетехника и боеприпасы, заявил Боев. Его слова приводит «Укринформ».

«Помимо инвестиций и развития производства Украина заинтересована и в покупке готового вооружения. Потребности остаются значительными, ситуация на фронте динамичная, поэтому нуждаемся в быстрых решениях», — отметил замминистра.

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Он подчеркнул, что для Киева важны продолжение поддержки от партнеров и готовность ее наращивать. «Украина должна быть сильной на поле боя, это важно для достижения устойчивого мира», — резюмировал Боев.

Летом 2024 года страны G7 согласовали механизм использования заблокированных российских активов для оказания помощи Украине: она получит кредит на сумму около $50 млрд, который будет погашаться за счет будущих процентов с российских активов.

После прихода к власти в США Дональда Трампа Киев возобновил попытки получить доступ к замороженным российским активам, писала The Washington Post со ссылкой на источники. Там рассчитывают, что предложение использовать российские активы для покупки вооружения может устроить Трампа, поскольку тот стремится сократить помощь другим странам, отмечала газета. По данным The Wall Street Journal, американский лидер после перепалки с украинским коллегой Владимиром Зеленским, произошедшей накануне в Белом доме, поручил чиновникам изучить возможности остановки помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Bloomberg сообщал, что ЕС ищет способ изъять часть российских активов. Их хотят использовать как залог в рамках работы международной комиссии по претензиям, которая определит размер положенной Киеву компенсации. В случае отказа России возместить причиненный стране ущерб активы могут изъять.

Президент Франции Эмманюэль Макрон исключил возможность конфискации замороженных российских активов. Он напомнил о договоренности G7 направить средства, полученные за счет процентов от активов России, на поддержку Украины, назвав это частью санкций. Макрон считает, что будущее заблокированных средств должно стать частью мирных переговоров.

«Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после слов французского лидера.

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Елена Чернышова
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