Фон дер Ляйен призвала ЕС к «креативному» использованию активов России

Страны ЕС могут подумать о креативном использовании замороженных активов России для поддержки Украины, считает глава Еврокомиссии. В российском МИДе предупреждали, что любые действия с этими средствами сочтут «воровством»

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Главным приоритетом ЕС является укрепление сопротивления Украины, в связи с чем страны — члены объединения должны работать над «наиболее креативным использованием» замороженных активов России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции европейских послов в Брюсселе. Ее выступление приводит пресс-служба ЕК.

«Наш 16-й пакет санкций уже в работе. Поэтапный отказ от российского ископаемого топлива должен продолжаться. И невероятно важно, чтобы государства-члены [ЕС] продлили заморозку активов России. Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины. Мы должны показать Кремлю, что чем дольше идет война, тем выше цена для России», — заявила она.

Фон дер Ляйен назвала центральным и самым значимым кризисом для будущего Европы конфликт на Украине. По ее словам, сумма оказанной Киеву поддержки достигла €134 млрд. «Параллельно с этим мы должны немедленно ускорить поставки оружия и боеприпасов. И это будет в центре нашей работы в ближайшие недели. Никто не хочет мира больше, чем народ Украины. Но есть только один путь к справедливому и прочному миру, которого они жаждут. И он проходит через военную и финансовую мощь Украины», — сказала глава ЕК.

После начала военной операции на Украине ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов российского Центробанка в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По словам министра финансов России Антона Силуанова, западные страны заморозили примерно $300 млрд.

В феврале 2024 года страны ЕС согласовали использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд в ближайшие три года. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что США и Великобритания настаивают на полной конфискации денежных средств, против этой идеи выступали Франция и Германия. Последние, в частности, предупреждали о возможных негативных последствиях для евро. Призывы направить российские активы на восстановление Украины неоднократно звучали в западных странах и Киеве. Советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко оценивал ущерб от боевых действий в $1 трлн.

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