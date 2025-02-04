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Военная операция на Украине ,  
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Фон дер Ляйен призвала ЕС к «креативному» использованию активов России

Фон дер Ляйен призвала ЕС креативно использовать активы России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Страны ЕС могут подумать о креативном использовании замороженных активов России для поддержки Украины, считает глава Еврокомиссии. В российском МИДе предупреждали, что любые действия с этими средствами сочтут «воровством»
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Главным приоритетом ЕС является укрепление сопротивления Украины, в связи с чем страны — члены объединения должны работать над «наиболее креативным использованием» замороженных активов России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции европейских послов в Брюсселе. Ее выступление приводит пресс-служба ЕК.

«Наш 16-й пакет санкций уже в работе. Поэтапный отказ от российского ископаемого топлива должен продолжаться. И невероятно важно, чтобы государства-члены [ЕС] продлили заморозку активов России. Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины. Мы должны показать Кремлю, что чем дольше идет война, тем выше цена для России», — заявила она.

Фон дер Ляйен назвала центральным и самым значимым кризисом для будущего Европы конфликт на Украине. По ее словам, сумма оказанной Киеву поддержки достигла €134 млрд. «Параллельно с этим мы должны немедленно ускорить поставки оружия и боеприпасов. И это будет в центре нашей работы в ближайшие недели. Никто не хочет мира больше, чем народ Украины. Но есть только один путь к справедливому и прочному миру, которого они жаждут. И он проходит через военную и финансовую мощь Украины», — сказала глава ЕК.

После начала военной операции на Украине ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов российского Центробанка в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По словам министра финансов России Антона Силуанова, западные страны заморозили примерно $300 млрд.

В феврале 2024 года страны ЕС согласовали использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд в ближайшие три года. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что США и Великобритания настаивают на полной конфискации денежных средств, против этой идеи выступали Франция и Германия. Последние, в частности, предупреждали о возможных негативных последствиях для евро. Призывы направить российские активы на восстановление Украины неоднократно звучали в западных странах и Киеве. Советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко оценивал ущерб от боевых действий в $1 трлн.

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Москва выступает против любой помощи Запада Киеву, считая, что это затягивает срок конфликта и не может изменить его исход. В российском МИДе предупреждали, что любые действия в отношении замороженных активов будут расценены как «воровство», и обещали жесткие ответные меры. В Кремле заявили о намерении оспаривать в судебном порядке изъятие денежных средств на Западе. Президент России Владимир Путин наделил российские суды полномочиями использовать движимое и недвижимое имущество граждан и компаний США в качестве компенсации ущерба от конфискации активов.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Европейский Союз Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен российские активы Военная операция на Украине
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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