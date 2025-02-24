Макрон назвал невозможной конфискацию российских активов

G7 использует доходы от активов России на помощь Украине, но конфисковать сами активы нельзя, это будет нарушением международного права, заявил Макрон. Власти России считают любые действия с ее активами воровством

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Конфисковат замороженные в западных странах российские активы невозможно, это противоречило бы международному праву, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом.

«Можно забрать дивиденды от замороженных активов, но невозможно забрать сами активы. Это противоречит международному праву, а мы хотим его соблюдать», — сказал он.

Французский президент напомнил о договоренности G7 направить средства, полученные с доходов от активов, на поддержку Украины. «Это часть санкций», — указал он. Макрон добавил, что будущее замороженных средств должно стать частью мирных переговоров.

ЕС, страны G7 и Австралия после начала военных действий на Украине заморозили около $280 млрд (€260 млрд) российских активов, большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году в Евросоюзе согласовали использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных активов для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд в ближайшие три года.

По данным Bloomberg, страны Евросоюза ищут способы изъятия части активов в попытке обеспечить финансовую и военную поддержку Украины на фоне сигналов о возможном сокращении помощи со стороны США.

Власти России считают любые действия с активами Москвы воровством. В Кремле передачу Украине доходов от них назвали незаконной и «поводом для продуманных действий». Прошлой весной президент Владимир Путин дал российским судам право использовать американское движимое и недвижимое имущество (как граждан, так и компаний) в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.