Лавров: МИД потребовал от Парижа объяснений об изъятии прибыли с активов России

МИД потребовал от Парижа объяснений об изъятии прибыли с активов России

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Москва потребовала объяснений после слов французского президента Эмманюэля Макрона о возможности использования прибыли, полученной с замороженных активов России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его выступление опубликовала пресс-служба МИДа.

24 февраля на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом Макрон заявил, что использовать арестованные в Европе российские активы нельзя, потому что это будет нарушением международного права. Однако, по словам французского президента, можно получать дивиденды с этих активов и направлять в том числе на нужды Украины.

«Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», — отметил министр.

ЕС, страны G7 и Австралия после начала военных действий на Украине заморозили около $280 млрд российских активов. По оценке Банка России, общая сумма замороженных активов на начало 2023 года составляла 5,7 трлн руб. В дальнейшем власти такие данные не раскрывали.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио, отметил Лавров, заявил, что вопрос замороженных активов необходимо рассматривать в увязке с ответными мерами российской стороны, которые «затрагивают интересы американских компаний».

«Это здоровое размышление о том, что нужно отказываться от воровских методов и не рассчитывать на то, что они останутся без ответа», — сказал Лавров.

Москва считает любые действия с ее зарубежными активами незаконными.