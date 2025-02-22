Bloomberg узнал о поиске в ЕС способа изъять часть российских активов

Средства планируют использовать как залог в рамках работы комиссии, которая определит размер положенной Украине компенсации. Российские власти считают любые действия с активами воровством

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Страны Евросоюза ищут способы изъятия части замороженных российских активов в попытке обеспечить финансовую и военную поддержку Украины на фоне сигналов о возможном сокращении помощи со стороны США, пишет Bloomberg.

Европейские чиновники обсуждают возможность использования этих средств в качестве залога в рамках работы будущей Международной комиссии по претензиям, которая после окончания военных действий должна будет определить размер положенной Украине компенсации. По словам собеседников, если Москва откажется возместить причиненный стране ущерб, активы могут изъять.

Сумма активов не уточняется. Предполагается, что она будет соотноситься с обязательствами России по выплате компенсаций в рамках потенциального мирного соглашения, пишет агентство.

Российские власти считают любые действия с активами Москвы воровством. В Кремле передачу Украине доходов от активов назвали незаконной и «поводом для продуманных действий». Прошлой весной президент Владимир Путин дал российским судам право использовать американское движимое и недвижимое имущество (как граждан, так и компаний) в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

ЕС, страны G7 и Австралия после начала военных действий на Украине заморозили около $280 млрд (€260 млрд) российских активов, большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В ответ Россия ввела запрет на вывод из страны инвестиций нерезидентами из недружественных стран, который не раз продлевался. Под заморозку попали не только активы ЦБ, но и средства частных инвесторов, не попавших под санкции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что средства примерно 1,5 млн человек на сумму около 570 млрд руб. были в прошлом году разморожены.

Накануне Reuters сообщил, что Россия готова согласиться на использование российских активов, замороженных за рубежом из-за санкций, в рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Украины. По данным агентства, ключевым требованием российской стороны станет целевое использование части средств исключительно на территории регионов, вошедших в состав страны по результатам референдумов. Reuters отмечал, что пока переговоры между Россией и США находятся на очень ранней стадии. Власти России эти сведения не комментировали.