NYT сообщила об угрозе полной остановки помощи США Киеву

США могут полностью прекратить поддержку Киева, остановив военное финансирование, обмен разведданными и обучение украинских военных, пишет NYT. О риске остановки военной помощи также писала WP. Россия поддержку Киева осуждает

Киев, Украина (Фото: Thomas Peter / Reuters)

После скандала с участием президентов, произошедшего накануне в Овальном кабинете Белого дома, США могут полностью прекратить поддержку Украины. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя американской администрации.

Президент США Дональд Трамп теперь может принять решение прекратить даже косвенную поддержку Киева, которая включает финансирование, обмен разведданными, обучение украинских военнослужащих и пилотов, а также размещение call-центра, управляющего международной помощью, на американской военной базе в Германии, пишет газета со ссылкой на представителя Белого дома.

Как отмечает NYT, администрация Трампа к моменту его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским 28 февраля не объявляла о новых поставках оружия Киеву 50 дней. Конкретики по поводу дальнейших поставок США при новой администрации также не давали. Трамп говорил, что на данный момент Вашингтон не оказывает Украине никакой помощи в области обороны.

Администрация предыдущего американского президента Джо Байдена выделила Киеву $33,2 млрд в рамках программы под названием «Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности» (USAI), уточняет NYT. Средства, предоставленные в ее рамках, Киев может использовать только для закупки новой военной техники напрямую у американских оборонных компаний. При Байдене об очередных траншах США объявляли примерно раз в 44 дня, в то время как администрация Трампа никаких объявлений не делала: так, о последнем предоставлении средств по программе было объявлено 30 декабря 2024 года, пишет NYT. Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2025-го.

О том, что США могут прекратить военную помощь Украине после перепалки, также сообщила The Washington Post. Два сотрудника Агентства США по международному развитию (USAID), деятельность которого остановлена, также сказали NBC, что Госдепартамент на этой неделе прекратил реализацию проекта по оказанию Украине помощи в восстановлении объектов энергетики.

Reuters также писал, что Трамп потерял интерес к ресурсной сделке с Киевом, для заключения которой Зеленский и прибыл в Вашингтон. Портал Record после перепалки политиков сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить все планы действий против России, включая наступательные кибероперации.

Москва осуждает любую помощь Киеву со стороны Запада. Трамп не раз говорил, что хочет добиться мира. После конфликта он заявил, что украинский президент не хочет того же, но должен изменить свою позицию, чтобы вернуться к переговорам с США.