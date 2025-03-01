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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Reuters узнал о потере Трампом интереса к ресурсной сделке с Украиной

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Соглашение о полезных ископаемых сорвалось из-за перепалки Трампа и Зеленского. Американский президент потерял к нему интерес, но украинский допускал, что стороны могут заключить сделку
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в данный момент «не заинтересован» в соглашении по добыче полезных ископаемых с Украиной, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник Белого дома, чье имя не названо.

После публичной перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме, которая должна была завершиться подписанием этого соглашения, Трамп отправился к себе домой во Флориду и не планирует возвращаться в Вашингтон, добавил источник агентства.

Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 февраля в Овальном кабинете поспорили насчет украинского урегулирования, ситуации в стране, благодарности Киева за помощь Вашингтона и т. д. В итоге Трамп приказал, чтобы украинская делегация покинула Белый дом. По данным портала Axios, представители Киева около часа ожидали решения Трампа по сделке, прежде чем их попросили уехать.

Зеленский, давший интервью Fox News после случившегося, сказал, что Киев и Вашингтон все еще могут заключить соглашение по полезным ископаемым. «Это будет первый шаг к гарантиям безопасности» для Украины, отметил президент.

Что известно о сделке США и Украины по редкоземельным металлам
Политика
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что сделка предполагает создание «инвестиционного фонда восстановления Украины», в который будут перечислять 50% доходов страны от ренты или лицензий на полезные ископаемые и от дивидендов с объектов инфраструктуры, которые используются для транспортировки или добычи ресурсов. 

Трамп говорил, что благодаря сделке США смогут возместить средства, потраченные на помощь Украине. Эту сумму он оценивал  в $350 млрд, а относительно сделки приводил оценку в $500 млрд. Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт говорил, что США надеются на прибыль в $20 млрд от соглашения с Украиной по редкоземельным металлам и другим ресурсам.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский Украина США полезные ископаемые
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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