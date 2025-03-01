Трамп заявил, что Зеленский возомнил себя «большой шишкой»
Украина не сможет победить без поддержки США, заявил американский президент Дональд Трамп после своего спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, его комментарии транслировал Fox News.
«Внезапно он (Зеленский. — РБК) стал «большой шишкой», потому что на его стороне США, но без нас он не победит», — сказал республиканец.
Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня и что президент Владимир Путин тоже желает завершить конфликт. Зеленский же показывает себя как человек, который хочет «бороться, бороться, бороться». При этом у него на руках «нет карт».
Чтобы возобновить переговоры, украинскому президенту нужно заявить, что он хочет мира, сказал американский лидер. Трамп отметил, что Зеленский хочет вернуться к переговорам, но сейчас это невозможно.
Ранее политики поспорили в Белом доме об украинском урегулировании, переговорах с Путиным, благодарности Украины США за помощь и т. д., в результате Трамп выгнал Зеленского со встречи. На ней предполагалось подписание соглашения по полезным ископаемым.
Зеленский после случившегося опубликовал пост со словами благодарности в адрес США. Этой ночью у него также должно пройти интервью на американском телеканале Fox.
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