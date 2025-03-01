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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что Зеленский возомнил себя «большой шишкой»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Политики в Овальном кабинете поспорили о мире на Украине. Трамп заявил, что Зеленский не хочет мира, а чтобы вернуться к переговорам с США, ему нужно изменить свою позицию
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Украина не сможет победить без поддержки США, заявил американский президент Дональд Трамп после своего спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, его комментарии транслировал Fox News.

«Внезапно он (Зеленский. — РБК) стал «большой шишкой», потому что на его стороне США, но без нас он не победит», — сказал республиканец.

Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня и что президент Владимир Путин тоже желает завершить конфликт. Зеленский же показывает себя как человек, который хочет «бороться, бороться, бороться». При этом у него на руках «нет карт».

Чтобы возобновить переговоры, украинскому президенту нужно заявить, что он хочет мира, сказал американский лидер. Трамп отметил, что Зеленский хочет вернуться к переговорам, но сейчас это невозможно.

Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинете
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Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

Ранее политики поспорили в Белом доме об украинском урегулировании, переговорах с Путиным, благодарности Украины США за помощь и т. д., в результате Трамп выгнал Зеленского со встречи. На ней предполагалось подписание соглашения по полезным ископаемым.

Зеленский после случившегося опубликовал пост со словами благодарности в адрес США. Этой ночью у него также должно пройти интервью на американском телеканале Fox.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина мирные переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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