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Военная операция на Украине ,  
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Трамп подтвердил остановку США военной помощи Украине

Трамп: США сейчас не поставляют Киеву помощь в сфере обороны
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Военная операция на Украине
Сейчас США не предоставляют Украине никакой помощи в области обороны, сообщил Трамп. О том, что Киев перестал получать купленное американское оружие, ранее сообщили в Раде

США сейчас не предоставляют Украине никакой помощи в области обороны, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Прямо сейчас мы не предоставляем ничего», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия осуждает поставки оружия на Украину и заявляет, что это не изменит исхода военной операции. США во время боевых действий регулярно оказывали Киеву военную помощь.

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Фото:Reuters

С момента инаугурации Трампа Вашингтон не объявлял о новых пакетах военной помощи для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что лишение поддержки США значительно усложнит ситуацию в зоне российско-украинского конфликта. Трамп в то же время пообещал не мешать другим странам приобретать вооружения для ВСУ.

Трамп ранее обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского в растрате выделенных средств. Президент Украины увидел в словах республиканца дезинформацию. 20 февраля, глава оборонного комитета Рады Роман Костенко сообщил, что Украина прекратила получать купленное американское оружие.

Украине может хватить вооружений для продолжения боевых действий как минимум до достижения Вашингтоном и Москвой договоренности по урегулированию российско-украинского конфликта, считает Трамп. По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, военное превосходство России в военнослужащих и технике сохранится вне зависимости от дальнейших пакетов западной помощи.

США с 24 февраля 2022 года оказали Украине военную помощь на $65,9 млрд, средства выделялись из американского бюджета. Вашингтон не раскрывает, какой объем оружия, помимо безвозмездных поставок, продает Киеву.

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Дональд Трамп поставки оружия
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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