Япония ввела экспортные санкции против «Калашникова», «Атомфлота» и ОСК
Правительство Японии ввело новые экспортные санкции в отношении 36 российских организаций из-за конфликта на Украине, следует из публикации в официальной газете японского правительства «Канпо». На сайте правительства в списке подсанкционных лиц на момент написания материала изменений не было.
Среди организаций, попавших под новые санкции, в частности:
- ФГУП «Атомфлот» (дочка «Росатома»);
- Концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и «Базальт»;
- Объединенная судостроительная корпорация (ОСК);
- Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК);
- Компании «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева электроника» и «Ангстрем»;
- Конструкторское бюро «Новатор», производитель беспилотников ZALA Aero Group;
- «Тинькофф Банк» и др.
Также под ограничения, предусматривающие заморозку активов на территории Японии, попали 12 физических лиц, среди них:
- Бизнесмен и сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс (в прошлом году он сбежал из-под домашнего ареста в Италии);
- Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева;
- Уполномоченная по правам ребенка Ростовской области Ирина Черкасова;
- Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев;
- Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев;
- Командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев;
- Директор «Артека» Константин Федоренко и др;
Западные страны и их союзники ввели уже десятки пакетов санкций против России с начала конфликта на Украине. Так, в последний пакет санкций Евросоюза, введенный во вторую годовщину начала конфликта, вошли запрет на экспорт в Россию возможных компонентов для разработки и производства беспилотников, включая электротрансформаторы, статические преобразователи и катушки индуктивности; а также на поставки алюминиевых конденсаторов постоянной емкости, которые, по данным Брюсселя, используются в военных целях.
Санкции Вашингтона, введенные одновременно с ЕС, коснулись более 300 преимущественно российских компаний на том основании, что они работали в российской отрасли, которая поддерживает «военно-промышленную базу» страны. За сотрудничество с такими компаниями иностранным банкам будут грозить вторичные санкции.
Япония последний раз вводила санкции против России 22 февраля. Тогда был расширен список товаров, которые запрещены к экспорту в Россию. В частности, в обновленный список попали станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и фрезерные станки, коммуникационное и электронное (диоды, цифровые камеры, транзисторы и др.) оборудование, а также товары для производства электронных полупроводников.
Россия считает вводимые против нее ограничения незаконными. В последних санкциях Кремль не увидел ничего нового, но отметил, что они вредят экономике вводящих их государств.