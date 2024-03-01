Япония ввела экспортные санкции против «Калашникова», «Атомфлота» и ОСК

Япония расширила санкции на 36 организаций и 12 физических лиц из России. Под ограничения, в частности, попали концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», а также «Атомфлот» и ОСК. Москва считает санкции незаконными

Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Правительство Японии ввело новые экспортные санкции в отношении 36 российских организаций из-за конфликта на Украине, следует из публикации в официальной газете японского правительства «Канпо». На сайте правительства в списке подсанкционных лиц на момент написания материала изменений не было.

Среди организаций, попавших под новые санкции, в частности:

ФГУП «Атомфлот» (дочка «Росатома»);

Концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и «Базальт»;

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК);

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК);

Компании «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева электроника» и «Ангстрем»;

Конструкторское бюро «Новатор», производитель беспилотников ZALA Aero Group;

«Тинькофф Банк» и др.

Также под ограничения, предусматривающие заморозку активов на территории Японии, попали 12 физических лиц, среди них:

Бизнесмен и сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс (в прошлом году он сбежал из-под домашнего ареста в Италии);

Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева;

Уполномоченная по правам ребенка Ростовской области Ирина Черкасова;

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев;

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев;

Командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев;

Директор «Артека» Константин Федоренко и др;

Западные страны и их союзники ввели уже десятки пакетов санкций против России с начала конфликта на Украине. Так, в последний пакет санкций Евросоюза, введенный во вторую годовщину начала конфликта, вошли запрет на экспорт в Россию возможных компонентов для разработки и производства беспилотников, включая электротрансформаторы, статические преобразователи и катушки индуктивности; а также на поставки алюминиевых конденсаторов постоянной емкости, которые, по данным Брюсселя, используются в военных целях.

Санкции Вашингтона, введенные одновременно с ЕС, коснулись более 300 преимущественно российских компаний на том основании, что они работали в российской отрасли, которая поддерживает «военно-промышленную базу» страны. За сотрудничество с такими компаниями иностранным банкам будут грозить вторичные санкции.

Япония последний раз вводила санкции против России 22 февраля. Тогда был расширен список товаров, которые запрещены к экспорту в Россию. В частности, в обновленный список попали станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и фрезерные станки, коммуникационное и электронное (диоды, цифровые камеры, транзисторы и др.) оборудование, а также товары для производства электронных полупроводников.

Россия считает вводимые против нее ограничения незаконными. В последних санкциях Кремль не увидел ничего нового, но отметил, что они вредят экономике вводящих их государств.