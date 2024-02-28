В США признали способность России поддерживать ОПК, несмотря на санкции

Санкции не мешают России возобновлять военное производство, заявила министр сухопутных войск США Вормут. Путин отчитывался о значительном росте в сфере ОПК. Запад к 24 февраля ввел новые санкции, касающиеся этой отрасли

БПЛА на предприятии ОПК в Удмуртии (Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС)

Россия показала способность поддерживать свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на введенные Западом санкции, заявила министр сухопутных войск США Кристин Вормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), передает ТАСС.

«На системном уровне речь идет о сильной стороне россиян — способности генерировать массу в плане личного состава. И, считаю, на системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», — заявила министр.

По словам Вормут, сила сухопутных войск США лежит на «индивидуальном» уровне, то есть американские военные более «проворны, предприимчивы, способны брать на себя инициативу».

По словам начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа, российские войска в ходе боевых действий «учатся, вносят коррективы», в том числе в отношении беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

Президент Владимир Путин в начале февраля рассказал, что выпуск продукции на предприятиях ОПК значительно вырос. По его словам, работа на них идет «колоссальная, что называется, в три смены, непрерывно». «Объемы производства постоянно растут: день ко дню, неделя к неделе, месяц к месяцу. За год по ряду показателей увеличиваются не на проценты, а в разы», — отмечал президент.

И США, и ЕС вводят против России санкции, нацеленные на сокращение ее военного производства. Так, в последний пакет санкций Евросоюза вошли запрет на экспорт в Россию возможных компонентов для разработки и производства беспилотников, включая электротрансформаторы, статические преобразователи и катушки индуктивности; а также на поставки алюминиевых конденсаторов постоянной емкости, которые, по данным Брюсселя, используются в военных целях.

Последние санкции Вашингтона коснулись более 300 преимущественно российских компаний на том основании, что они работали в российской отрасли, которая поддерживает «военно-промышленную базу» страны. За сотрудничество с такими компаниями иностранным банкам будут грозить вторичные санкции.



Россия считает вводимые против нее санкции незаконными. В последних санкциях Кремль не увидел ничего нового, но отметил, что они вредят экономике вводящих их государств.