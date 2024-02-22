Япония запретила экспорт еще пяти категорий товаров в Россию
Власти Японии расширили список товаров, которые запрещены к экспорту в Россию, поскольку их могут использовать при производстве оружия, следует из документа, опубликованного на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности страны.
В обновленный список товаров попали станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и фрезерные станки, коммуникационное и электронное (диоды, цифровые камеры, транзисторы и др.) оборудование, а также товары для производства электронных полупроводников.
Япония вместе со странами Запада вводит санкции против России с момента начала спецоперации на Украине. В 2023 году власти Японии запретили экспортировать в Россию сталь, алюминий и изделия из них, а также самолеты, космические аппараты и двигатели, беспилотники, строительную технику и др.
Токио также запретил ввоз в Россию вакцин, медицинского оборудования, роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.
Несмотря на санкции, Япония продолжила импортировать из России товары, в частности, сжиженный природный газ (СПГ).
24 января 2024 года Минфин Японии сообщил, что в декабре 2023 года страна импортировала из России рекордные с 2017 года объемы СПГ — 833 тыс. т. В марте 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна намерена продолжить участие в нефтегазовых проектах на Сахалине, так как они важны для энергетической безопасности.
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