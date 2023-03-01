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Министр армии США заявила, что конфликт на Украине разрешится «сам собой»

Министр армии США Вормут не исключила, что конфликт на Украине скоро разрешится сам собой
Конфликт на Украине может разрешиться сам собой в «ближайшие год или два», считает Кристин Вормут
Кристин Вормут
Кристин Вормут (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Конфликт на Украине может разрешиться сам собой в ближайшее время, считает министр армии США Кристин Вормут.

«Хотя я думаю, что война на Украине разрешится сама собой в ближайшие год или два, я думаю, мы должны очень серьезно подумать и быть очень обеспокоены вероятностью того, что [президент России Владимир] Путин снова попытается занять территорию Украины», — сказала Вормут.

Она также отметила, что Россия сохраняет в своем активе большую часть возможностей Военно-воздушных сил, Военно-морского флота и кибер-подразделений.

Осенью прошлого года президент Джо Байден назвал единственным условием для завершения конфликта вывод российских войск с Украины. «Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет с Украины», — пояснил он. На этом условии настаивает и президент Украины Владимир Зеленский. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в конце февраля не исключил, что военные действия на Украине «закончатся какими-то переговорами».

Путин в конце декабря прошлого года заявлял о стремлении Москвы разрешить конфликт «чем быстрее, тем лучше». В Кремле утверждали, что для этого «достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона».

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Елена Чернышова
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