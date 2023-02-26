Помощник Байдена назвал гипотетическим вопросом увязку победы с Крымом

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Решать, что произойдет с Крымом в контексте конфликта Украины и России, должны украинцы, заявил в интервью CNN помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Так он ответил на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон Киев, если власти Украины сочтут одним из условий победы возвращение полуострова.

«Что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны и урегулирования этой войны, должны определить сами украинцы при поддержке Соединенных Штатов. Но я просто не собираюсь вдаваться в гипотетические вопросы», — сказал Салливан.

По его словам, сейчас на территории Украины происходит контрнаступление на востоке, на юге, поэтому США необходимо передать Киеву оружие для борьбы.

25 февраля Джо Байден допустил, что Украина может вернуть контроль над Крымом, но это произойдет не сразу. На вопрос о том, какой исход конфликта Москвы и Киева США будут считать победным, Байден ответил: «Это зависит от того, что решат украинцы». Президент отметил, что его страна не будет ничего диктовать Украине и именно Киев определяет, собирается ли он установить контроль над полуостровом и другими утраченными территориями.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к тому, чтобы вернуть Крым под свой контроль. В ответ на это заявление губернатор полуострова Сергей Аксенов сказал, что Крым, как и присоединенные к России в сентябре 2022-го регионы, президенту Украины «не видать как своих ушей».

Россия присоединила Крым после референдума в марте 2014-го, а ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — осенью 2022 года. Большинство стран не признают законность этих референдумов. Российский президент Владимир Путин говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать». Он также исключал обсуждение статуса других четырех регионов.