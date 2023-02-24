Министр обороны США счел, что конфликт на Украине завершится переговорами

Глава Пентагона убежден, что военная помощь Киеву позволит украинским войскам изменить ход на поле боя

Ллойд Остин (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Конфликт на Украине, вероятно, «закончится какими-то переговорами», считает министр обороны США Ллойд Остин. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CNN.

«Украинцы заинтересованы в том, чтобы россияне вывели свои войска с их суверенной территории. И я думаю, что это, вероятно, будет их отправной точкой, но я позволю украинцам говорить за себя», — отметил Остин.

Глава Пентагона убежден, что военная помощь Киеву позволит украинским войскам в конечном итоге «прорвать российскую оборону» и изменить ход на поле боя. США будут оставаться с Украиной, пока та не отвоюет свои территории, заверил он.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд ранее выразила готовность Вашингтона поддержать переговоры по Украине, если они будут основываться на предложенной президентом Владимиром Зеленским «формуле мира». Киев также настаивает на том, что конфликт может завершиться только на условиях, которые выдвинул Зеленский.

На саммите «Большой двадцатки», который прошел в середине ноября, Зеленский представил десять условий «формулы мира». В нее, в частности, вошли радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин связывал возможность возобновления переговоров с «готовностью украинских властей и их западных кураторов к трезвому восприятию сложившихся геополитических реалий». Достижению Россией своих целей путем дипломатии мешает «абсолютно неконструктивная позиция» Киева, решившего нанести Москве «военное поражение на поле боя», утверждал он.