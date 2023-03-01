США перебросили в Европу «самолет Судного дня»

Ключевой борт армии США на случай ядерной войны приземлился в Исландии, он обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным. Россия накануне приостановила участие в договоре о ядерном оружии

Cамолет E-6B Mercury (Фото: US_EUCOM / Twitter)

В Исландии приземлился американский самолет E-6B Mercury, выполняющий функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США во время выполнения операций европейских сил американской армии. Об этом в Twitter сообщил штаб командования войск США в Европе.

«Экипаж встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями», — говорится в сообщении.

Борт называют «самолетом Судного дня», поскольку это воздушный командный пункт и пункт связи, который призван играть ключевую роль во время ядерной войны. Как указывают в Пентагоне, самолет позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом. Так, благодаря бортовой системе управления пуском (ALCS) возможен запуск баллистических ракет наземного базирования.

До 1991 года «самолеты Судного дня» американской армии находились в воздухе почти беспрерывно на протяжении 30 лет, однако окончание холодной войны и сокращение бюджета привело к изменению подхода — борты перевели в режим наземной боевой готовности, полеты решили осуществлять «на случайной основе» у западного и восточного побережий США.

Накануне, 28 февраля, Россия приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических вооружений (СНВ) с США, соответствующее предложение выдвинул президент Владимир Путин, его одобрили обе палаты парламента, после чего он подписал указ. Он обосновал свое решение тем, что США настроены нанести России «стратегическое поражение» на Украине. При этом Россия продолжит соблюдать предусмотренные договором ограничения и обмениваться с американской стороной уведомлениями о пусках баллистических ракет, пообещали в Минобороны и МИДе.

«Это большая ошибка. Это не очень ответственно. Но я не вижу в этом [признаки], что он думает об использовании ядерного оружия или чего-то в этом роде», — сказал американский президент Джо Байден. Госдепартамент заявил, что готов приступить к диалогу с Россией о возобновлении ее участия с договоре в самое ближайшее время. Ведомство отметило, что пока США не видят причин менять свою ядерную политику.