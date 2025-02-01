США предложили Украине провести выборы до конца года

В Белом доме обсуждают возможность подтолкнуть Киев к проведению выборов в рамках потенциального перемирия с Москвой, пишет Reuters. Келлог отметил, что выборы в большинстве демократических стран проводится и во время конфликтов

Киев, Украина (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

США хотят, чтобы на Украине прошли выборы до конца года, особенно в случае перемирия на фронте, пишет Reuters со ссылкой на спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога.

«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», — сказал Келлог.

Келлогг и другие должностные лица Белого дома в последние дни обсуждали возможность подтолкнуть Украину к согласию на выборы в рамках возможного перемирия с Россией, сообщили Reuters два источника, осведомленные об этих разговорах, и бывший американский чиновник, информированный об этом предложении.

Зеленский одержал победу на президентских выборах в 2019 году. Тогда он набрал свыше 73% голосов. Очередные выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта этого года, однако их не назначили из-за введенного военного положения, которое продлевается каждые три месяца с февраля 2022 года. 20 мая формально истек срок полномочий Зеленского. Помимо президентских выборов, на Украине не состоялись и парламентские. Они должны были пройти в октябре прошлого года, их также отменили из-за действующего военного положения.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак пообещал, что выборы главы государства пройдут сразу после заключения мирного соглашения с Россией. Зеленский допускал отмену военного положения после окончания «горячей фазы» боев. Он заявил, что будет «более позитивно» смотреть на решение выдвинуться на второй срок, если «сделает больше, чем может» для завершения конфликта.

При этом, согласно опросам Киевского международного института социологии, рейтинг доверия Зеленскому, который на момент избрания составлял около 80%, а в мае 2022 года достиг примерно 90%, сейчас снизился до 50%. Кроме того, невысок рейтинг Зеленского и в опросах на тему результатов потенциальных выборов. В числе его возможных соперников называют экс-главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и экс-премьера Юлию Тимошенко.

Оба не заявляли о планах баллотироваться. Участие в президентских выборах намерены принять предшественник Зеленского Петр Порошенко и бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович.

В Москве считают Зеленского нелегитимным президентом после официального истечения полномочий. Единственной легитимной властью на Украине, с которой можно вести переговоры, российский президент Владимир Путин называл Верховную Раду и ее спикера Руслана Стефанчука.