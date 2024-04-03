Порошенко заявил о планах баллотироваться на выборах на Украине
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил о планах баллотироваться на новый срок в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Порошенко также сказал, что намерен баллотироваться в Европейский парламент, если страну возьмут в Евросоюз.
Выборы на Украине должны были пройти 31 марта этого года. Но на Украине действует военное положение - согласно законодательству страны, в таких условиях не приводятся ни выборы президента, ни выборы в Верховную Раду. Последние должны были пройти в октябре 2023-го.
Порошенко, занимавший президентский пост с 2014 по 2019 год, был соперником Зеленского на последних прошедших на Украине выборах. Тогда оба кандидата прошли во второй тур, нынешний глава государства получил более 73%, бывший — чуть более 24% голосов (еще 2% пришлось на недействительные бюллетени).
После них Порошенко в составе партии «Европейская солидарность» избрался на досрочных парламентских выборах в Раду. Будучи депутатом, критиковал оборону Украины. Выступает за ее членство в НАТО и ЕС.
В декабре 2021 года в отношении Порошенко на Украине было заведено уголовное дело по подозрению в государственной измене из-за поставок угля из Донбасса на остальную территорию страны в 2014–2015 годах. В деле фигурировал экс-депутат от ликвидированной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В феврале Государственное бюро расследований Украины завершило предварительное расследование дела.
О планах выдвигаться на потенциальных выборах президента также заявлял бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, который покинул эту должность в январе 2023 года и с тех пор активно критикует действия властей и называет Зеленского «авторитарным лидером».
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