Социологи оценили риск «краха контроля» Зеленского из-за его рейтингов

Рейтинги доверия Зеленскому падают, в опросах о потенциальных выборах его обходят другие кандидаты, популярнее действующего президента, например бывший главком ВСУ Залужный

Владимир Зеленский (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский спустя три года боевых действий в стране и пять с половиной лет с момента избрания на пост столкнулся с падением рейтингов. Это ставит под угрозу возможность его переизбрания на второй срок, отмечает The New York Times (NYT).

Издание указывает, что при избрании рейтинг доверия Зеленскому был на уровне примерно 80%, в мае 2022 года — около 90%, а сейчас снизился фактически вдвое, почти до 50% (согласно опросам Киевского международного института социологии). Кроме того, рейтинги Зеленского невысоки и в опросах на тему результатов потенциальных выборов. Среди его возможных соперников NYT называет, к примеру, экс-главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, а также бывшую премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

Ни Залужный, ни Тимошенко не заявляли о планах баллотироваться. Однако, согласно опросу Leading Legal Initiatives, бывший главком победил бы в гипотетическом первом туре двухэтапных выборов, набрав 24% голосов, а экс-премьер получила бы 12%, но не прошла бы во второй тур, так как 16% набрал бы Зеленский.

«Вряд ли стоит дальше объяснять, какие катастрофы могут произойти в случае делегитимации и краха контроля», — прокомментировал перспективы Зеленского переизбраться исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий. Снижение поддержки Зеленского может подорвать его роль как главнокомандующего, делает вывод NYT.

Выборы президента на Украине должны были пройти в прошлом году, но из-за военного положения не проводились. Срок Зеленского закончился в мае 2024 года, но так как новый президент избран не был, нынешний глава Украины продолжает оставаться на посту до этого момента. Власти России его власть называли нелегитимной.

NYT отмечает, что Тимошенко и бывший президент Украины Петр Порошенко пытались наладить связи с командой нового президента США Дональда Трампа.

Депутат Верховной рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко отметил, что Зеленский замкнулся в постоянно сужающемся кругу своих преданных помощников и ограничил доступ к себе со стороны оппозиции, в то время как это могло бы помочь в военных усилиях.

Другие опросы также показывали снижение уровня поддержки Зеленского и его невысокие шансы стать президентом еще раз. 21 января появились данные опроса компании Socis, исходя из которых Залужный значительно опережает Зеленского по уровню доверия (71,6 против 40,8%), а после Залужного идет глава военной разведки страны Кирилл Буданов (46,7%). У Порошенко и Тимошенко рейтинги доверия в этом опросе низкие, 18,9 и 10,1% соответственно.

Зеленский отмечал, что перспективы его выдвижения на новый срок зависят от того, каким образом завершится конфликт. «Если я сделаю больше, чем могу [для окончания боевых действий], наверное, тогда я буду смотреть на это [решение] более позитивно», — указывал он.