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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал условие для выдвижения на второй срок

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что будет «более позитивно» смотреть на решение выдвинуться на второй срок, если «сделает больше, чем может» для завершения конфликта. Он допустил отмену военного положения после окончания «горячей фазы» боев
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: OP_UA / Telegram)

Планы на выдвижение украинского президента Владимира Зеленского зависят от того, каким образом завершится конфликт. Об этом он заявил в интервью в эфире всеукраинского телемарафона.

«Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — наверное, тогда я буду смотреть на это [решение] более позитивно. Только так могу ответить. <...> Это не является для меня целью сегодня», — отметил он.

Украинский президент допустил отмену военного положения и проведение выборов президента после окончания «горячей фазы» конфликта «в сильной позиции для Украины». «Если мы это сможем сделать, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, <...> после этого можно думать, чтобы не было военного положения на Украине. А если не будет военного положения на Украине, то в принципе дальше уже [решение] за парламентом, парламент поддержит ту или иную дату выборов», — сказал Зеленский.

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Зеленский одержал победу на президентских выборах в 2019 году. Тогда он набрал свыше 73% голосов. Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но из-за военного положения, которое продлевают каждые три месяца с февраля 2022 года, их назначать не стали. Конституция Украины запрещает проводить избирать президента или Раду в период военного положения. Парламентские выборы, которые должны были пройти осенью 2023 года, также не проводились.

 20 мая формально истек срок полномочий Зеленского. Несмотря на отказ от организации очередного голосования, он выражал уверенность в своей победе в случае переизбрания на второй срок.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заверил, что выборы состоятся сразу после подписания мирного соглашения с Россией. 

Российская сторона после истечения полномочий Зеленского считает его нелегитимным президентом. Владимир Путин называл единственной легитимной властью на Украине, с которой можно вести переговоры Верховную Раду и спикера Руслана Стефанчука. 

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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