ГУР Украины ответило на обвинения в причастности к протестам в Словакии

Фицо накануне обвинил оппозицию, «Грузинский национальный легион» и его основателя Ушанги Мамулашвили в организации протестов против себя. В ГУР заявили, что это не их подразделение, а названный человек — не военнослужащий Украины

Братислава, Словакия, 24 января 2025 г. (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины не причастно к антиправительственным протестным акциям в Словакии, заявило ведомство в телеграм-канале.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что за попыткой переворота и антиправительственными акциями в республике стоят местная оппозиция и вооруженное формирование «Грузинский национальный легион» (признан в России террористическим и запрещен).

«Официально сообщаем, что в структуре ГУР нет подразделения под названием «Грузинский национальный легион». Что касается Международного легиона ГУР, он является многонациональным подразделением <...> и не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза», — говорится в заявлении ГУР.

Фицо также обвинял в причастности к организации протестов основателя «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили. За день до этого словацкая полиция сообщила о задержании в республике украинца по подозрению в подготовке госпереворота и перспективе его депортации. Личность задержанного не раскрывалась.

«Что касается упомянутого на пресс-конференции лица, то он не является украинским военнослужащим, не имеет отношения к украинской разведке, не получает никаких задач или поручений ГУР», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что контракт с Международным Легионом ГУР этот человек расторг в апреле 2023 года и с тех пор не возобновлял его действие.

«ГУР МО Украины решительно отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словацкой Республике», — заключили в спецслужбе.

Словацкий премьер 22 января созвал Совет Безопасности из-за угрозы госпереворота. Он заявил, что в стране находится «группа экспертов» из-за границы, которая готовится свергнуть правительство. Этому предшествовало вынесение оппозицией вотума недоверия кабинету министров из-за связи с Россией.

Через два дня в республике прошли массовые протесты с требованием об отставке Фицо. Их организатором выступило гражданское объединение «Мир Украине», которое критикует действия словацкого премьера, в частности его недавнюю поездку в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным. В митингах, по данным организаторов, приняли участие порядка 100 тыс. человек. Треть из них — украинцы, утверждал Фицо. В украинском МИДе заявили, что премьер Словакии «отравлен российской пропагандой».