МИД Украины заявил, что Фицо «отравился российской пропагандой»

Роберт Фицо (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Украины заявило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо «отравлен российской пропагандой». Так ведомство прокомментировало недавние заявления Фицо о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в дела Словакии и обвинение украинцев в организации протестов.

«Роберт Фицо и некоторые парламентские деятели в Словакии были отравлены российской пропагандой, перестали делать различие между черным и белым и стали называть лидеров соседних дружественных демократий «врагами», — говорится в официальном комментарии МИД Украины.

Ведомство подчеркнуло, что «такая позиция и политика Роберта Фицо идут вразрез с выбором народа Словакии стать неотъемлемой частью европейского сообщества».

«Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку переложить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем смотреть не за границу, а в зеркало», — отметили в министерстве.

Премьер-министр Словакии ранее заявил, что Зеленский распространяет ложную информацию и вмешивается в события, происходящие в Словакии. Эти слова стали реакцией на комментарий Зеленского по поводу протестов в Словакии. Президент Украины опубликовал на своей странице в соцсети фотографию митингующих с подписью: «Братислава — это не Москва, Словакия — это Европа».

Также в одном из своих интервью Фицо высказал мнение, что около трети участников антиправительственных митингов в стране составляют украинцы. По его словам, протесты не полностью организованы оппозицией, а инициированы неправительственной организацией «Мир Украине».