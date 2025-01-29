МИД Украины заявил, что Фицо «отравился российской пропагандой»
Министерство иностранных дел Украины заявило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо «отравлен российской пропагандой». Так ведомство прокомментировало недавние заявления Фицо о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в дела Словакии и обвинение украинцев в организации протестов.
«Роберт Фицо и некоторые парламентские деятели в Словакии были отравлены российской пропагандой, перестали делать различие между черным и белым и стали называть лидеров соседних дружественных демократий «врагами», — говорится в официальном комментарии МИД Украины.
Ведомство подчеркнуло, что «такая позиция и политика Роберта Фицо идут вразрез с выбором народа Словакии стать неотъемлемой частью европейского сообщества».
«Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку переложить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем смотреть не за границу, а в зеркало», — отметили в министерстве.
Премьер-министр Словакии ранее заявил, что Зеленский распространяет ложную информацию и вмешивается в события, происходящие в Словакии. Эти слова стали реакцией на комментарий Зеленского по поводу протестов в Словакии. Президент Украины опубликовал на своей странице в соцсети фотографию митингующих с подписью: «Братислава — это не Москва, Словакия — это Европа».
Также в одном из своих интервью Фицо высказал мнение, что около трети участников антиправительственных митингов в стране составляют украинцы. По его словам, протесты не полностью организованы оппозицией, а инициированы неправительственной организацией «Мир Украине».
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