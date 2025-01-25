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Политика ,  
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Фицо заявил, что треть участников митингов против него — украинцы

Премьер Словакии заявил, что треть участников митингов против него — украинцы
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

На антиправительственных митингах в Словакии треть участников — украинцы, заявил в интервью STVR премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Standard.

По словам политика, «кто-то выдумал историю о выходе [Словакии] из ЕС», что не соответствует действительности, и использовал это как повод для протестов. «Протесты не на 100% организованы оппозицией, их проводит неправительственная организация «Мир Украине», — указал он.

Премьер рассказал, что спецслужбы готовят список иностранцев, целью которых является подрыв государства, и они будут высланы из Словакии.

В оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» на фоне митингов заявили о «разложении» правительства Фицо, его неспособности управлять страной и призвали к досрочным выборам. Премьер-министр заявил, что из-за протестов не планирует уходить в отставку, он допустил досрочные выборы и смену правительства после них.

Фицо заявил о планах выслать «иностранных инструкторов» на фоне протестов
Политика
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

Протесты в Словакии прошли 24 января по всей стране. По оценке организаторов, на улицы Братиславы вышли около 60 тыс. человек, а всего в более 30 городах — до 100 тыс. Недовольство митингующих связано с позицией правительства относительно России и Украины, они призвали Фицо уйти в отставку.

Политик после акций обвинил президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве во внутренние дела Словакии, так он отреагировал на комментарий украинского лидера по поводу митингов. Зеленский на своей странице в X опубликовал фотографию митингующих и подписал ее: «Братислава — это не Москва, Словакия — это Европа».

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Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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