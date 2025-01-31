Фицо назвал, кто стоял за попыткой переворота в Словакии
Вооруженное формирование «Грузинский национальный легион» (в России признан террористической организацией и запрещен) и оппозиция стоят за недавней попыткой переворота в Словакии, заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Роберт Фицо.
Премьер заявил, что организаторы митингов «должны были подготовить столкновения с силами безопасности». В частности, политик обвинил в причастности к организации протестов основателя «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили. «Если что-то выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, то это — утка», — сказал политик (цитата по Pravda).
Фицо сообщил, что Мамулашвили запрещен въезд в Словакию.
Однако премьер не раскрыл личность и причины задержания накануне некоего украинца, которого заподозрили в подготовке госпереворота. Министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток лишь подтвердил решение о его депортации.
созвал Совет Безопасности из-за угрозы госпереворота. Он заявил, что в стране находится «группа экспертов» из-за границы, которая готовится свергнуть правительство. Этому предшествовало вынесение оппозицией вотума недоверия кабинету министров из-за связи с Россией.
Спустя пару дней в Словакии прошли массовые протесты с требованием об отставке Фицо. Их организатором выступило гражданское объединение «Мир Украине», которое критикует действия словацкого премьера, в частности его недавнюю поездку в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным. В митингах приняли участие порядка 100 тыс. человек. Треть из них — украинцы, утверждал Фицо. В украинском МИДе заявили, что премьер Словакии «отравлен российской пропагандой».
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»