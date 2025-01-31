Фицо назвал, кто стоял за попыткой переворота в Словакии

Организаторами антиправительственных выступлений в Словакии стали оппозиция, «Грузинский национальный легион» и его основатель Ушанги Мамулашвили, заявил Фицо. Он не раскрыл данные и причины задержания накануне некоего украинца

Антиправительственный протест в Братиславе, Словакия, 24 января 2025 г. (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Вооруженное формирование «Грузинский национальный легион» (в России признан террористической организацией и запрещен) и оппозиция стоят за недавней попыткой переворота в Словакии, заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Роберт Фицо.

Премьер заявил, что организаторы митингов «должны были подготовить столкновения с силами безопасности». В частности, политик обвинил в причастности к организации протестов основателя «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили. «Если что-то выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, то это — утка», — сказал политик (цитата по Pravda).

Фицо сообщил, что Мамулашвили запрещен въезд в Словакию.

Однако премьер не раскрыл личность и причины задержания накануне некоего украинца, которого заподозрили в подготовке госпереворота. Министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток лишь подтвердил решение о его депортации.

22 января Фицо созвал Совет Безопасности из-за угрозы госпереворота. Он заявил, что в стране находится «группа экспертов» из-за границы, которая готовится свергнуть правительство. Этому предшествовало вынесение оппозицией вотума недоверия кабинету министров из-за связи с Россией.

Спустя пару дней в Словакии прошли массовые протесты с требованием об отставке Фицо. Их организатором выступило гражданское объединение «Мир Украине», которое критикует действия словацкого премьера, в частности его недавнюю поездку в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным. В митингах приняли участие порядка 100 тыс. человек. Треть из них — украинцы, утверждал Фицо. В украинском МИДе заявили, что премьер Словакии «отравлен российской пропагандой».