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Политика ,  
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В Словакии прошли протесты с призывом к отставке Фицо

На улицы Братиславы и еще десятка городов вышли около 100 тыс. человек, заявили организаторы. Они призвали к отставке Фицо «ради будущего Словакии». Премьер накануне заявил об угрозе госпереворота, в оппозиции это отвергли

В Словакии прошли протесты с призывом к отставке Фицо
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Вечером в пятницу, 24 января, в городах по всей Словакии прошли акции протеста против политики правительства премьер-министра Роберта Фицо, сообщают телеканал Ta3 и издание Aktuality.

Митинги организовало гражданское объединение «Мир Украине», которое критикует действия Фицо (например, в конце декабря 2024-го оно обратилось в Генпрокуратуру Словакии с призывом проверить действия премьера после его поездки в Москву и встречи с российским президентом Владимиром Путиным) и оппозиционные партии. По оценке организаторов, на улицы Братиславы вышли около 60 тыс. человек, а всего более тридцати городов — до 100 тыс. Акция в столице стала самой масштабной с начала 1990-х годов, заявили они.

«Мы просим представителей государства отказаться от любого сотрудничества с Россией», — цитирует Ta3 одно из требований организаторов. Они также призвали Фицо уйти в отставку «ради будущего Словакии».

Фицо созвал Совет Безопасности из-за угрозы госпереворота
Политика
Роберт Фицо

Митинги прошли мирно, столкновений с полицией не было. Следующая демонстрация в Братиславе запланирована на 7 февраля.

Фицо накануне созвал заседание Совета безопасности, заявив, что в республике находится «группа экспертов» из-за границы, которая готовится свергнуть правительство. По утверждению премьера, эта группа «активно участвовала в событиях» в Грузии и на Майдане. Политик обвинил оппозиционные группы в стремлении усилить протесты и «создать хаос», в том числе путем захвата правительственных зданий.

Главная оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» назвала обвинения бредом. «Неприемлемо, чтобы представители власти распространяли панику и страх. Нет никакой угрозы переворота... и все это знают. Все это нужно Фицо для отвлечения внимания от его неудач», — заявил лидер политической силы Михал Шимечка.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Словакия Братислава протестные акции отставка митинг
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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