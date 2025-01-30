В Словакии задержали украинца по подозрению в подготовке госпереворота

Полиция задержала украинца из-за угрозы госпереворота в Словакии, его могут депортировать. 24 января в стране прошли митинги с требованием об отставке премьера Роберта Фицо

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В Словакии задержали гражданина Украины в связи с угрозой госпереворота, его могут депортировать «в ближайшее время», передает Aktuality со ссылкой на заявление главы словацкой полиции Яны Машкаровой.

«В настоящее время речь идет об одном человеке <...>, у него есть право просить убежище», — сказала она, не уточнив конкретные данные о задержанном.

На вопрос о наличии других подозреваемых в возможной организации госпереворота Машкарова ответила, что «не может предоставить больше информации».

Председатель комитета по вопросам обороны и безопасности парламента Словакии Рихард Глюк позднее согласился с тем, что «один человек, вероятно, не сможет этого сделать». Также он назвал максимальным наказанием для задержанного депортацию.

В оппозиционной партии Sloboda a Solidarita (SaS, «Свобода и солидарность») считают, что правящая коалиция нашла «жертву». «Если готовился какой-то государственный переворот, это должно означать, что существует хунта, которая возьмет власть в свои руки насильственным путем, что предполагает минимальную конфиденциальность», — считают депутаты. Они потребовали предоставить информацию о задержанном и ходе расследования возможного госпереворота.

24 января в Словакии прошли массовые протесты с требованием об отставке премьера Роберта Фицо. По данным организаторов, в них приняли участие около 100 тыс. человек. Митинги организовало гражданское объединение «Мир Украине», которое критикует действия Фицо, в частности его поездку в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года. Следующую демонстрацию в Братиславе запланировали на 7 февраля.

Накануне Фицо созвал заседание Совбеза и объявил о нахождении в Словакии «группы экспертов», которая готовится к свержению правительства. Он также обвинил оппозиционеров в «создании хаоса», в том числе захвате правительственных зданий.