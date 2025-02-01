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Военная операция на Украине ,  
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Салливан назвал условие, при котором Трамп заключит сделку с Путиным

Салливан: США для сделки должны показать России, что издержки будут расти
Сюжет
Военная операция на Украине
Администрация Трампа должна проявить выдержку и показать Москве, что «издержки будут расти», тогда сделку получится заключать, считает Салливан. Москва обещала продолжать военные действия до выполнения поставленных целей
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Администрация США сможет заключить сделку с Россией по Украине, если сможет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что «издержки будут расти». Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Financial Times.

Салливан занимал свой пост при предыдущем президенте США, Джо Байдене, в 2021-2025 годах.

«Вопрос в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы [президент России Владимир] Путин увидел, что мы собираемся держаться, а издержки будут продолжать расти. В таком случае я действительно считаю, что нужно заключить сделку», — ответил он на просьбу оценить текущее положение дел в конфликте.

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Угрозу Трампа ввести против России дополнительные санкции и пошлины в случае, если соглашение об урегулировании не будет заключено, Салливан назвал «хорошим» шагом.

Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно обещал урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки в случае переизбрания президентом США. 31 января он заявил, что Вашингтон ведет «серьезные обсуждения» с Москвой об окончании военного конфликта, но не привел деталей. Кремль ранее отмечал, что Москва пока не получала от представителей команды Трампа предложений по урегулированию.

Президент США дал своему спецпосланнику Киту Келлогу 100 дней, чтобы добиться завершения конфликта, однако «практически никто не верит», что это возможно, писала The Wall Street Journal.

Сам Келлог заявил, что у команды Трампа есть «надежный план» для прекращения боевых действий и начала переговоров России и Украины. США рассматривают возможность надавить не только на Москву, но и на Киев, а также выдвинуть позитивные инициативы для обеих сторон, говорил он. Еще до инаугурации советники предлагали Трампу несколько вариантов возможного урегулирования, которые предусматривали давление на обе стороны.

По мнению Келлога, добиться прекращения огня возможно «в течение месяцев, а не лет», это отвечает интересам не только России и Украины, но и всего мира.

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, утвердить внеблоковый статус Украины и снять международные санкции. Украинский президент Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Киев также заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта при обеспечении гарантий безопасности. Зеленский считает, что это возможно при частичном вступлении Украины в НАТО и сохранении поставок оружия. При этом он исключал отказ от утраченных территорий и допускал их возвращение дипломатическим путем после окончания боевых действий.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что военная операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.

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