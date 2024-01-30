Порошенко заявил о шоке в ЕС из-за слухов об увольнении Залужного
Сообщения об увольнении украинским президентом главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного «шокировали» европейских союзников Киева, заявил экс-глава государства Петр Порошенко в своем телеграм-канале.
«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов [об увольнении Залужного]», — написал он.
По мнению Порошенко, президент Украины Владимир Зеленский не должен подписывать и обнародовать указ об отставке Залужного.
О том, что главком ВСУ «может быть уволен», накануне сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, «близкий к военно-политическому руководству страны». По данным источников Censor.NET, Зеленский подписал указ об увольнении главкома, но его пока не обнародовали.
Минобороны Украины после появления информации об увольнении главнокомандующего ВСУ опубликовало сообщение в телеграм-канале: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: Нет, это неправда».
Информацию, что Зеленский уволил Залужного, опроверг и пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сказал он «Украинской правде».
Между Зеленским и Залужным возникли разногласия после того, как последний в статье и интервью для The Economist в ноябре прошлого года заявил, что боевые действия зашли в тупик. Зеленский с ним не согласился; как писал Bloomberg, слова главкома вызвали раздражение у украинского президента. Залужный позднее отказался от слов про патовую ситуацию на фронте, но напряжение между главой государства и главкомом ВСУ осталось, отмечало агентство. В офисе президента говорили об обратном.
Биограф Зеленского, журналист Time Саймон Шустер писал в книге «The Showman», что противоречия между президентом Украины и Залужным возникли накануне российской военной операции: в то время как главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, Зеленский опасался, что такие меры спровоцируют панику среди населения. В начале боевых действий они смогли эти сложности преодолеть. Главком информировал президента о своей стратегии, но не раскрывал всех деталей: его беспокоили возможные утечки и шпионаж в политическом руководстве.
Кроме того, писал Шустер, в офисе украинского президента сочли, что Залужный с учетом роста его популярности может составить Зеленскому конкуренцию, если решит участвовать в президентских выборах.
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