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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко заявил о шоке в ЕС из-за слухов об увольнении Залужного

Порошенко: сообщения об увольнении Залужного шокировали партнеров Киева в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине

Сообщения об увольнении украинским президентом главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного «шокировали» европейских союзников Киева, заявил экс-глава государства Петр Порошенко в своем телеграм-канале.

«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов [об увольнении Залужного]», — написал он.

По мнению Порошенко, президент Украины Владимир Зеленский не должен подписывать и обнародовать указ об отставке Залужного.

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Политика
Пентагон (Арлингтон, США)

О том, что главком ВСУ «может быть уволен», накануне сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, «близкий к военно-политическому руководству страны». По данным источников Censor.NET, Зеленский подписал указ об увольнении главкома, но его пока не обнародовали.

Минобороны Украины после появления информации об увольнении главнокомандующего ВСУ опубликовало сообщение в телеграм-канале: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: Нет, это неправда».

Информацию, что Зеленский уволил Залужного, опроверг и пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сказал он «Украинской правде».

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Между Зеленским и Залужным возникли разногласия после того, как последний в статье и интервью для The Economist в ноябре прошлого года заявил, что боевые действия зашли в тупик. Зеленский с ним не согласился; как писал Bloomberg, слова главкома вызвали раздражение у украинского президента. Залужный позднее отказался от слов про патовую ситуацию на фронте, но напряжение между главой государства и главкомом ВСУ осталось, отмечало агентство. В офисе президента говорили об обратном.

Биограф Зеленского, журналист Time Саймон Шустер писал в книге «The Showman», что противоречия между президентом Украины и Залужным возникли накануне российской военной операции: в то время как главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, Зеленский опасался, что такие меры спровоцируют панику среди населения. В начале боевых действий они смогли эти сложности преодолеть. Главком информировал президента о своей стратегии, но не раскрывал всех деталей: его беспокоили возможные утечки и шпионаж в политическом руководстве.

Кроме того, писал Шустер, в офисе украинского президента сочли, что Залужный с учетом роста его популярности может составить Зеленскому конкуренцию, если решит участвовать в президентских выборах.

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ВСУ Валерий Залужный Владимир Зеленский Петр Порошенко увольнение
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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