FT узнала об обещании Зеленского отстранить Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному занять должность советника по обороне и «ясно дал понять», что тот будет отстранен с поста в любом случае, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.
По данным собеседников газеты, встреча президента и главкома состоялась накануне, 29 января. Залужный от предложенной ему должности советника отказался, однако Зеленский заявил, что вне зависимости от этого главком будет отстранен.
Источники пояснили, что решение об увольнении Залужного ранее было принято в офисе украинского президента, однако из-за огласки ситуации в СМИ с ним решили повременить.
FT отмечает, что отставка Залужного «вызовет бурю негодования» у рядовых украинских военных и гражданского общества, среди которых он пользуется огромной поддержкой. Замена главкома, по данным газеты, может также «нервировать» западных партнеров Украины, в том числе военных чиновников, которые в течение последних двух лет тесно сотрудничали с ним при разработке стратегии ведения боевых действий.
Новость об отставке Залужного распространилась 29 января в анонимных телеграм-каналах, позже об этом также сообщили бывший депутат Верховной рады Борислав Береза и действующий депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко: по его информации, главкому предложили должность посла в одной из европейских стран, но он отказался.
Поздним вечером 29 января украинское руководство опровергло информацию об увольнении Залужного. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — заявило в своем телеграм-канале Минобороны Украины, не уточнив, что именно опровергает. Позднее с более конкретным заявлением выступил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сказал он.
По словам источников «Зеркала недели» в офисе президента, 29 января Зеленский действительно встречался с Залужным и предлагал ему уйти, на что главком ответил: «Право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать». Залужный эти сообщения никак не комментировал. 30 января он выложил селфи с начальником Генштаба Сергеем Шапталой. На фотографии военные сидят рядом в зеленых кофтах с надписью Army Ukraine. Главком не сопроводил публикацию каким-либо описанием.
Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Осенью 2023-го украинские и западные СМИ начали сообщать о конфликте между ним и Зеленским на фоне интервью The Economist, где Залужный среди прочего заявил, что бои на Украине зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные.
Биограф Зеленского, журналист Time Саймон Шустер рассказывал, что противоречия между ними возникли еще до начала полномасштабного конфликта России и Украины: главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, а президент опасался, что такие меры спровоцируют в обществе панику.
Также Зеленский был недоволен, когда Залужный на время прерывал контакт с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США (в 2019–2023 годах) Марком Милли из-за отказа в поставке вооружений Украине, рассказал Шустер. Зеленский называл рабочими свои отношения с Залужным.
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