Как и почему появилась информация об отставке главкома ВСУ

29 января, по информации украинских СМИ, был готов президентский указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Но отставка пока не состоялась. Что известно об обсуждении кадровых перестановок — в материале РБК

Валерий Залужный (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Новость об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного распространилась вечером 29 января в анонимных телеграм-каналах, чуть позже об этом, ссылаясь на источники в офисе президента (ОПУ), в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза. Затем об отставке Залужного в своем Telegram написал депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко: по его информации, главкому предложили должность посла в одной из европейских стран, «он — отказался».

Два украинских журналиста — Роман Цимбалюк (признан в России иностранным агентом) и главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов — написали в своих телеграм-каналах, что главный претендент на место Залужного — начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. По словам Бутусова, указ об отставке Залужного уже подписан, но вечером еще проходили «консультации с зарубежными партнерами».

Нередко первым о кадровых перестановках в украинском руководстве сообщают именно депутаты Верховной рады. Так было, например, при уходе министра обороны Алексея Резникова — в феврале 2023 года его отставку анонсировал глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия (до этого он сообщал об очередной волне отставок и перестановок у высокопоставленных чиновников, которые потом состоялись). По данным Арахамии, новым министром должен был стать опять же Кирилл Буданов.

Тогда прогноз Арахамии не сбылся — Резников продержался на своем посту еще полгода, президент Украины Владимир Зеленский заменил его на Рустема Умерова в сентябре 2023-го. О планирующейся замене Резникова также сообщал депутат от партии «Голос» (ее в 2015 году основал фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук) Ярослав Железняк. Правда, и его прогноз оправдал себя лишь отчасти — Железняк говорил, что Резников станет послом Украины в Великобритании, чего не случилось.

Поздним вечером 29 января украинское руководство опровергло информацию об уходе Залужного. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — заявило в своем телеграм-канале Минобороны Украины, не уточнив, что именно опровергает. Позднее с более конкретным заявлением выступил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров: «Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос «Украинской правды».

Роман Цимбалюк после этого свое сообщение о грядущей отставке Залужного удалил, отметив, что указ о ней «вступает в силу с момента обнародования». «Если его не обнародовали, это не значит, что такого намерения не было, — написал он. — Это политическое решение очень чувствительно и реально влияет на нашу судьбу. Так что в последний момент убедили этого не делать. Это хорошо».

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По словам источников «Зеркала недели» в ОПУ, 29 января Зеленский действительно встречался с Залужным и предлагал ему уйти, на что главком ответил: «Право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать»; сам же Залужный писать рапорт об отставке не намерен. «Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника», — приводит издание слова своих собеседников и отмечает: «Потенциальная отставка Залужного, которую пока не оформили президентским указом, является лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны».

Сам Залужный все эти новости никак не комментировал. На их фоне он лишь опубликовал в социальных сетях совместное фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

Стоит ли ждать отставки

Издание «Страна.ua» обращает внимание на то, что основные источники слухов — депутаты, близкие к бывшему президенту Петру Порошенко, журналисты и СМИ, которые критикуют Зеленского и поддерживают Залужного. В этой связи «Страна» выдвигает две версии происходящего.

Первая: после того как президент сообщил главкому об отставке, «группа поддержки» Залужного, обнародовав эту информацию до публикации указа, «решила сыграть на упреждение». Так сторонники главкома попытались создать общественное давление на президента, «возможно, подключить западных партнеров, чтобы не допустить» увольнения Залужного.

Второй вариант: Зеленский главкому об отставке не объявлял. А слух запустили для того, чтобы впоследствии его опровергнуть, заверив общественность в том, что «планов увольнять Залужного нет, это вброс врагов и происки россиян». Если отставку действительно готовили, такой ход ее может затруднить или отсрочить.

«Намеревался сегодня Зеленский уволить Залужного или нет, на данный момент такие намерения опровергнуты. Но это, естественно, не означает, что их нет», — резюмирует «Страна».

Карьера Валерия Залужного Родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (сейчас — Звягель, Житомирская область на северо-западе страны) в семье военнослужащего. Имеет три высших образования. Окончил в 1993 году Новоград-Волынский машиностроительный техникум, в 1997 году — общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища, в 2007-м — Национальную академию обороны, в 2014-м — Национальный университет обороны. В 2020 году получил диплом магистра по международным отношениям Острожской академии (город Острог в Ровенской области, на северо-западе Украины). Родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (сейчас — Звягель, Житомирская область на северо-западе страны) в семье военнослужащего. Имеет три высших образования. Окончил в 1993 году Новоград-Волынский машиностроительный техникум, в 1997 году — общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища, в 2007-м — Национальную академию обороны, в 2014-м — Национальный университет обороны. В 2020 году получил диплом магистра по международным отношениям Острожской академии (город Острог в Ровенской области, на северо-западе Украины). В 2007 году стал первым замкомандира 24-й Железной механизированной бригады в Яворове Львовской области, в 2009-м возглавил 51-ю отдельную механизированную бригаду в Волынской области (северо-запад). С июля 2014 года участвовал в войне в Донбассе, в том числе в боях за Дебальцево. В 2017 году получил звание генерал-майора и стал первым замкомандующего войсками оперативного командования «Запад» сухопутных войск. В 2018–2019 годах возглавлял объединенный оперативный штаб ВСУ, с 2019 года командовал войсками оперативного командования «Север». В июле 2021 года был назначен главнокомандующим ВСУ, в марте 2022 года получил звание генерала украинской армии.

Слухи о разногласиях между президентом и главкомом ВСУ ходят с 2022 года — как рассказал ранее биограф Владимира Зеленского, журналист Time Саймон Шустер, глава государства подозревает Залужного в том, что у того есть политические амбиции (хотя Залужный сам о них не заявлял, его сторонники, в том числе и в Генштабе, говорили, что он может составить Зеленскому конкуренцию на президентских выборах); его беспокоит высокий уровень популярности главкома, который по ходу полномасштабных боевых действий даже превысил президентский. Отношения обострились после того, как Залужный заявил, что контрнаступление ожиданий не оправдало и что конфликт переходит в позиционное противостояние. В своих публичных оценках он разошелся с президентом.

24 января в районе Белгорода был сбит российский военно-транспортный Ил-76. По словам российской стороны, на борту находились украинские пленные. Хотя Генштаб ВСУ не подтвердил, что самолет сбила украинская ракета, он эту информацию и не опроверг.

По оценке «Страны», если Зеленский собирается уволить Залужного, ему надо оценить реакцию трех «игроков»: общества и армии; западных партнеров; самого Залужного — будет ли он после увольнения публично выступать против президента. «Не исключено, что зондаж по последнему пункту как раз и состоялся сегодня. После чего и произошел слив информации. Своего рода намек на то, что тихо после увольнения главкома не будет», — подводит итог «Страна».