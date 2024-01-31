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Политика ,  
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Кремль назвал новые учения НАТО угрозой для России

Песков: НАТО является инструментом конфронтации и угрозой для России
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Масштабные учения НАТО — это угроза для России, поэтому Москва принимает соответствующие меры для противостояния ей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о реакции России на начало новых учений стран блока.

По словам Пескова, НАТО задумывалось, создавалось, а сейчас управляется Соединенными Штатами «как инструмент конфронтации».

«Этот инструмент продолжает выполнять свою роль, конечно, это угроза для нас — так мы к этому относимся, и соответствующие меры для этого постоянно принимаются», — цитирует его «РИА Новости».

Пресс-секретарь отметил, что альянс «несколько десятилетий» двигает свою военную инфраструктуру к российским границам.

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Ранее блок объявил о крупнейших за последние годы учениях Steadfast Defender («Стойкий защитник»), они продлятся до мая. В них задействуют около 90 тыс. военнослужащих из стран НАТО, а также Швеции.

В российском МИДе ранее назвали учения возвратом к моделям холодной войны, когда военное планирование и ресурсы «затачиваются на конфронтацию с Россией». В ведомстве также подчеркнули, что Москву подобными «провокационными демонстрациями силы» не запугать.

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