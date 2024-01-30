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Военная операция на Украине ,  
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Лавров опроверг заявления, что Прибалтика может быть «следующей»

Лавров: заявления что следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия — абсурдны
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут быть «следующими» после специальной операции, являются абсурдными. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил в ходе посольского «круглого стола» по ситуации вокруг Украины.

«Они же прямо говорят: «Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия». Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине», — объяснил Сергей Лавров.

Он заявил, что целью военной операции является устранение попыток «переписать историю народов нашей страны, а эту историю забыть навсегда и превратить современные территории, на которых веками жили русские и другие народы России, в плацдарм, который НАТО во главе с США стала бы использовать для нанесения угроз безопасности Российской Федерации».

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О том, что существует угроза Прибалтике и странам Европы после конфликта на Украине, говорил в частности министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 22 января журналистам в Брюсселе. «Если Россию не остановить в Украине, она может продолжаться. И тогда следующими будут страны Прибалтики», — его слова приводит издание Euobserver.

Голландский адмирал и высокопоставленный чиновник НАТО Роб Бауэр также заявил 19 января: «Мы должны осознать, что мы не находимся в мире. Именно поэтому НАТО готовятся к конфликту с Россией».

Заявления о том, что Россия после окончания конфликта на Украине атакует Прибалтику, — это попытка решить сиюминутную проблему. Подобные заявления министр назвал «чушью». Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров говорил еще несколько дней назад. Он подчеркивал, что у России нет желания на кого-то нападать, в этом отсутствует как военная, так и политическая необходимость.

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