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МИД России ответил на угрозу размещения ядерного оружия США в Британии

МИД: Россия жестко предостерегает США от возвращения ядерного оружия в Британию
В МИД России сочли вероятным и дестабилизирующим сценарий возвращения ядерного оружия США в Британию. Об этих планах ранее писала газета The Telegraph со ссылкой на госзакупки Пентагона
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД России / Global Look Press)

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал дестабилизирующим шагом решение США о возвращении ядерного оружия в Великобританию. Он также заявил, что Москва «решительно предостерегает» Вашингтон от этого.

«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — заявил Рябков (цитата по ТАСС).

По его словам, этот сценарий является вероятным. Рябков отметил, что в случае его реализации это приведет к эскалации отношений.

Газета The Telegraph со ссылкой на госзакупки Пентагона 27 января писала о планах США впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Великобритании на фоне «роста российской угрозы». Речь идет о боеголовках B61-12 с мощностью до 50 килотонн, что в три раза больше, чем у сброшенной на Хиросиму бомбы.

В июне 2022 года телекомпания Би-би-си также сообщала о планах размещения в ближайшие несколько лет на американской базе в Соединенном Королевстве 54 истребителей F-35 (версия F-35А способна нести ядерное оружие).

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в сентябре 2023 года также называла «эскалационным» и «дестабилизирующим» сценарий возможного возвращения ядерного оружия США в Великобританию. По ее словам, он носит «откровенно антироссийский характер», поскольку, по ее мнению, предусматривает планирование и тренировку нанесения ударов НАТО по целям в России.

Вашингтон вывел ядерное оружие из Британии в 2008 году, полагаясь на уменьшение угрозы со стороны Москвы.

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