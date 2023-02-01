Эрдоган усомнился в возможности решить конфликт на Украине танками

Надежда на мир между Украиной и Россией не потеряна, но поставки такого тяжелого оружия Киеву как танки вряд ли приблизят мирное соглашение, считает Эрдоган. НАТО связывало поставки оружия с сильной позицией Киева на переговорах

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Поставки украинской армии танков западного образца вряд ли являются «элементом решения» конфликта с Россией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TRT, его слова приводит агентство Anadolu.

«Все это рискованно и особенно выгодно для оружейных баронов», — добавил он.

Принимаемые Турцией действия для решения конфликта и достигнутые успехи способствуеют установлению мира во всем мире, добавил Эрдоган. Он указал, что Анкара участвовала в заключении сделки по экспорту украинского зерна, переговорах по обмену пленными и безопасности Запорожской атомной станции (ЗАЭС), готова и дальше выступать посредником в диалоге.

«Если бы я потерял надежду на мир, зерновой коридор не открылся бы, не было бы обмена пленными», — подчеркнул турецкий президент.

Направить Украине танки согласились США, Германия, Великобритания, Польша и другие страны НАТО. Западные страны поясняли, что поставкой вооружений намерены усилить позиции Украины во время любых будущих переговоров, а генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал: «Военная поддержка сегодня позволяет достичь мирного соглашения завтра». Пока готовности России к переговорам нет, считает он.

Всего к концу января западные страны пообещали передать Киеву 321 единицу такого вооружения. В рамках «первой волны» украинская армия получит 120-140 танков от 12 стран.

Поставки западных вооружений Украине критикуют власти России. Кремль предсказывал, что поставленные танки «будут гореть», а Украина столкнется с «последствиями со знаком минус». МИД видит в получении Киевом танков признаки эскалации.