США призвали расширить Совбез ООН для снижения влияния России

Линда Томас-Гринфилд (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Число членов Совета Безопасности ООН необходимо увеличить для снижения на него влияния России, заявила в интервью Bloomberg постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд.

По мнению дипломата, работа Совбеза ООН практически остановилась по вопросам Украины, Ирана и другим темам, из-за полярного мнения государств с правом вето. Кроме того, продолжила она, в течение прошлого года Россия и Китай блокировали любые усилия по «привлечению КНДР к ответственности», отношения между постоянными членами совета она назвала напряженными.

«Мы должны найти решение <...>. Пришло время реформ», — отметила Томас-Гринфилд.

Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), обладающих правом вето, и десяти временных, избираемых на двухлетний срок. Сейчас непостоянными членами совета являются Япония, Бразилия, Швейцария, Албания, ОАЭ, Эквадор, Габон, Гана, Мальта и Мозамбик. Более 50 стран-членов ООН никогда не входили в состав Совбеза организации.

Постпред США упомянула и ЧВК «Вагнер», пообещав приложить усилия для снижения влияния организации на Украине и в Африке. По ее словам, «то, что они делают в Африке, неприемлемо». Она указала, что США понимают наличие у некоторых африканских стран проблем с безопасностью, которые следует решать, но ЧВК «не та организация, которая может сделать это за них».

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