МИД счел похвальным заявления Байдена о Совбезе ООН
Россия давно высказывается в пользу расширения Совета Безопасности ООН — похвально, что теперь об этом заговорил и президент США Джо Байден, заявил ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков. По его мнению, есть кандидаты, «которые вполне достойны» стать постоянными членами Совбеза.
«Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, в пользу чего она высказывается», — сказал замминистра.
Байден призвал к увеличению числа постоянных и непостоянных членов СБ ООН, выступая на 77-й сессии Генассамблеи. В числе возможных постоянных членов он назвал представителей стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. «Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира», — пояснил американский лидер.
Расширить число постоянных членов Совбеза на Генассамблее предложил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на 77-й сессии ГА, попросил дать Берлину место в совете.
Сейчас в СБ входят пять постоянных членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. У всех членов совета есть право вето. Десять непостоянных участников избираются по географическому принципу на два года. Сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ.
Президент Украины Владимир Зеленский после начала российской военной операции призывал исключить Россию из числа постоянных членов СБ, но представители совета отвергали такую возможность.
Посол России в Китае Андрей Денисов 4 июля выступил за расширение Совбез, чтобы сделать его более демократичным.