Обучавшая украинских военных ЧВК Mozart объявила о прекращении работы

Основатель ЧВК Mozart американский полковник в отставке Энди Милберн объявил о прекращении работы частной военной компании. Об этом он написал в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Тот факт, что название и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей», — написал он. По его словам, сотрудники ЧВК продолжат работу под новым названием.

На странице ЧВК в Facebook (также принадлежит Meta) сообщается, что акционеры The Mozart Group подали в суд с требованием отстранить Милберна в том числе за мошенничество и сексуальные домогательства.

ЧВК Mozart — американская частная военная компания, состоящая приблизительно из 30 добровольцев — ветеранов элитных войск. Сам Милберн — бывший морпех. ЧВК занималась на Украине обучением военных. В компании утверждают, что не участвуют непосредственно в боевых действиях на Украине.

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