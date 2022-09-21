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Шольц призвал дать Германии место в Совбезе ООН

Германия готова войти в Совбез ООН — сначала в число десяти временных членов, а затем и как постоянный участник, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, призвав к реформам в организации. Ранее Эмманюэль Макрон призвал расширить Совбез ООН
Фото: Jason DeCrow / AP
Фото: Jason DeCrow / AP

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на 77-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций, попросил дать Берлину место в Совете безопасности ООН.

«Германия готова взять на себя большую ответственность — сначала как один из десяти меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем», — сказал он, призвав поддержать кандидатуру его страны.

В то же время Шольц призвал к реформе Совбеза. «Мы должны адаптировать наши правила и институты к реалиям XXI века. Слишком часто они соответствуют миру, каким он был 30, 50 или 70 лет назад. Это относится и к Совету Безопасности ООН», - отметил он, указав, что странам Азии, Африки и Южной Америки следует иметь большее политическое влияние на мировой арене.

Макрон предложил расширить Совбез ООН
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Ранее в своем выступлении на Генассамблее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН. По его мнению, при этом «следует ограничить право вето в отношении массовых преступлений».

Сейчас в Совет Безопасности ООН входит пять постоянных членов — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Еще десять участников совета, избираемых по географическому принципу каждые два года, обладают статусом непостоянных членов. Германия подает заявку на место каждые восемь лет.

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